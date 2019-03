Kanal D'den flaş karar! Alanya'da çekilen 'Yüzleşme' final yapıyor

KANAL D'nin Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Uğur Yücel'i buluşturan T Company imzalı 'Yüzleşme' dizisi ekrana veda ediyor.

Ömer Faruk Sorak ile Burak Arlıer'in yönettiği dizi reytinglerde beklentiyi karşılamayınca 4. bölümde final yapmasına karar verildi. T Company'nin patronu Bülent Turgut ekibine şu veda yazısını gönderdi:

"Değerli Yüzleşme Oyuncuları, Değerli Yönetmenlerimiz, Değerli Ekibimiz;

Yüzleşme dizimizin yolculuğuna 4. bölüm sonu itibarıyla üzülerek son verme kararı aldık. Öncelikle her birinizin değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim. Evet, birkaç bölüm daha sürdürme şansımız vardı. Ancak yaptığımız değerlendirmede bu sürecin tüm ekibe daha fazla stres ve sıkıntı yaratacağını ve sürecin bu işin paydaşı olan herkese zarar vereceğini düşünüyoruz. Reyting bu işin doğası gereği sürdürülebilirliğin belirleyicisidir. Her birinizin bu işe çok büyük katkısı oldu ve olmaya devam ediyor. Yola çıkarken böyle bir sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk tabii ki. İzleyicide beklediğimiz karşılığı bulamadık maalesef. Bu iş kollektif bir iştir. Herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başka projelerde buluşabilmek dileğiyle tekrar çok teşekkür ediyorum."

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 13:35