Kanal D o dizinin fişini çekti

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D yönetimi bir dönemin reyting rekortmeni dizi için final kararı aldı. Kanal D’de başrollerinde Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Zafer Algöz, Emir Berke Zincidi ve Zeki Alasya’nın yer aldığı ‘Küçük Ağa’ isimli dizi için final kararı alındı. Geçtiğimiz Salı günü 48. bölümü yayınlanan dizinin 50. bölümde sona ereceği iddia edildi. Dizi son dönemlerde reytinglerde düşüş yaşamıştı. Küçük Ağa’nın geçtiğimiz Salı ekrana gelen son bölümü Total grubunda 14. AB grubunda ise 19. olmuştu. Küçük Ağa dizisi özellikle geçen sene ekrana geldiği Salı akşamları reyting birinciliğini kimseye kaptırmıyordu.

Kanal D’de 10 Mart Salı günü, yapımını Pana Film’in üstlendiği ‘Kara Kutu’ isimli yeni bir dizi ekran macerasına başlayacak. Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun yaptığı ‘Küçük Ağa’, 28 Ocak 2014'den beri Kanal D izleyicisiyle buluşuyordu. Küçük Ağa dizisinin son bölümleri ise, Kara Kutu dizisinden sonra saat 22.00'de ekrana gelecek.

KÜÇÜK AĞA YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE DETAYLARI

Seyircinin merakla beklediği Küçük Ağa 49. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman videosu ve detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Mehmetcan'ın kaçırılışı herkeste şok etkisi yaratıyor. Öte yandan, Mehmetcan'a hiç de iyi davranılmıyor. Sinem ve Ali perişan olurken, Mehmet Ağa da, torununu bulmak için seferberlik ilan ediyor.

Küçük Ağa 49. bölümü ile 10 Mart Salı 22:15'te Kanal D'de!

Son Bölümde Neler Oldu?

Sinem’in, Ali ve Mare'nin barda birlikte dans ettiğini görmesi hiç ama hiç iyi olmamıştır. Mehmetcan, Aybike'den vazgeçmiyor! Tüm baskılara rağmen, Aybike'nin peşini bırakmayan Mehmetcan, onunla iletişime geçebilmek için tüm yolları denedi.