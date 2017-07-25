Kanal D Haber'den kovulan İrfan Değirmenci artist oldu!

REFERANDUM kararını sosyal medyadan duyurmasının ardından Doğan Medya tarafından işine son verilen İrfan Değirmenci sahneye çıkıyor.
"Tv haberciliğine zorunlu bir mola verdim ama aktivistlik bâkî" diyen İrfan Değirmenci, tek kişilik gösterisiyle izleyenlerin karşısına çıkacak.
Kendi yazdığı öyküleri müzikle birleştirerek bir gösteri hazırlayan Değirmenci bugünlerde turne heyecanı içerisinde. Twitter'dan yeni işini duyuran Değirmenci'nin gösterisinin adı ise "Anne ben artist oldum".
İŞTE İRFAN DEĞİRMENCİ'NİN O TWEETLERİ:
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