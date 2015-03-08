Kanal D bir diziye daha veda ediyor

KANAL D yönetimi, reyting rekortmeni Küçük Ağa dizisi için final kararı aldı. Dizi özellikle çocuklar tarafından çok seviliyor. Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Zafer Algöz, Emir Berke Zincidi ve Zeki Alasya'nın yer aldığı 'Küçük Ağa' isimli dizi için final kararı alındı.

Geçtiğimiz Salı günü 48. bölümü yayınlanan dizi, 50. bölümde sona erecek.

YERİNE YENİ DİZİ BAŞLIYOR

Kanal D'de 10 Mart Salı günü, yapımını Pana Film'in üstlendiği "Kara Kutu" isimli yeni bir dizi ekran macerasına başlayacak.

SON BÖLÜMLERİNİN SAATİ DEĞİŞTİ