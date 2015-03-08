Kanal D bir diziye daha veda ediyor

KANAL D yönetimi, reyting rekortmeni Küçük Ağa dizisi için final kararı aldı. Dizi özellikle çocuklar tarafından çok seviliyor. Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Zafer Algöz, Emir Berke Zincidi ve Zeki Alasya'nın yer aldığı 'Küçük Ağa' isimli dizi için final kararı alındı.
Geçtiğimiz Salı günü 48. bölümü yayınlanan dizi, 50. bölümde sona erecek.
YERİNE YENİ DİZİ BAŞLIYOR
Kanal D'de 10 Mart Salı günü, yapımını Pana Film'in üstlendiği "Kara Kutu" isimli yeni bir dizi ekran macerasına başlayacak.
SON BÖLÜMLERİNİN SAATİ DEĞİŞTİ
Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun yaptığı 'Küçük Ağa', 28 Ocak 2014'den beri Kanal D izleyicisiyle buluşuyordu. Küçük Ağa dizisinin son bölümleri ise, Kara Kutu dizisinden sonra saat 22.00'de ekrana gelecek.
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Son Güncelleme: 08.03.2015 13:50