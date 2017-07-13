Kan donduran vahşet! Kedileri parçalayıp yol ortasına attılar

İZMİR'DE, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından parçalanarak yola atılan kedinin görüntüleri kan dondurdu. Yoldan geçen Gökçe Gördük isimli bir vatandaş parçalanmış kediyi görünce sinir krizi geçirdi. 3 gündür sürekli kedi ölüleriyle karşılaştığını söyleyen Gördük, kedinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak hayvanseverlerden destek istedi

PARAMPARÇA OLAN KEDİYİ GÖREN GENÇ KIZ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İzmir'in Buca ilçesinde ikamet eden Gökçe Gördük isimli hayvansever genç kız, sabah yürüyüşü yapmak için evinden çıktı. Dumlupınar Mahallesi 103 Sokak'a geldiğinde yerde parçalanarak yola savrulmuş kedi gören Gördük, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Kafası, iç organları ve kuyruğu yola savrulmuş olan kediyi gören Gördük, sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı. Kendisi gibi yürüyüşe çıkan vatandaşların görüp sakinleştirmeye çalıştıkları genç kız, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden hayvanseverler ile paylaştı.

KEDİNİN FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞARAK DESTEK İSTEDİ

Fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak hayvanseverlerden destek isteyen Gördük'e yüzlerce kişi mesaj gönderdi. Fotoğrafları gören yurdun çeşitli illerindeki hayvanseverler durumu vahşet olarak yorumladı. Kedilere bu işkenceyi yapan kişi ya da kişilerin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini isteyen hayvanseverler "Hayvanlara yapılan bu işkenceleri gördükçe insanlığımızdan utanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 GÜNDÜR BUNA BENZER GÖRÜNTÜLERLE KARŞILAŞIYORUM"

3 gündür sürekli kedi ölüleriyle karşılaştığını söyleyen hayvansever Gökçe Gördük, "3 gündür evimin yakınlarında bu ve buna benzer görüntüler ile karşılaşıyorum. İlk gün yolun tam ortasında kafası ve ön patileri olmayan bir yavru kedi buldum. Bir arabanın çarpmış olabileceğini ya da başka bir hayvan tarafından parçalanmış olabileceğini düşünerek olağan karşıladım. Kediyi yolun ortasından alarak uygun bir yere bıraktım. İkinci gün yine aynı yerde aynı renk ve aynı büyüklükte kedi ölüsü vardı. Bu sefer sadece boğazı kesilmişti. Yine kediyi yolun ortasından kaldırdım ve çevremde olayın nedenini araştırmaya çalıştım ancak bir şey bulamadım. Bugün ise yine ayrı renk ve boyda bir kedi daha buldum. Bu sefer daha önce gördüklerimden daha kötüydü ve kediyi o halde gördüğümde üzüntümden kendimden geçtim. Resmen parçalara ayırmışlar yavrucağı. Kafası ve kuyruğu kesilmiş, iç organları da çıkartılarak yola atılmış bir şekildeydi. Dakikalarca kedinin başında ayrılmadan ağlamışım. Sağolsunlar etraftakiler sakinleştirdiler" dedi.