Kan donduran itiraf! Cesedi parçalara ayırıp...
Burdur'da boş bir arazide toprağa gömülü parçalanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu kadının katil zanlısı olarak tutuklu bulunan eşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı
BURDUR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Burdur Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Afganistan uyruklu Sayed Aghel Razavı'nın (42), 9 Ocak'ta eşi Masoudeh Hashemı'yı (26) başına çekiçle vurarak öldürdüğü, cesedini ise parçalara ayırıp çuvallara koyarak boş araziye gömdüğü bilgisine yer verildi.
İstanbul'da gözaltına alınan ve Burdur'a gönderilen Razavı'nın savcılık ifadesinin bulunduğu iddianamede, Razavı'nın 2 çocuk annesi eşini öldürerek gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.
Eşi ile 7 yıl Afganistan'da yaşadıktan sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek Burdur'a yerleşmelerine ilişkin Razavı'nın anlatımlarına yer verilen iddianamede, sanığın "2 yıldır Burdur'da yaşıyorduk. Eşim, aramızdaki yaş farkı nedeniyle beni hiç sevmedi. 9 Ocak günü tartıştıktan sonra başına çekiçle vurarak öldürdüğüm eşimi, parçalara ayırıp Bağlar Mahallesi'ndeki bir araziye gömdüm." itiraflarına dikkati çekildi.
İddianamede, Razavı'nın "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
Sayed Aghe Razavı'nın yargılanmasına 25 Kasım'da başlanacak.
Olay
Burdur'da 9 Şubat'ta boş arazide toprağa gömülü parçalanmış kadın cesedi bulunmuş, cesedin Afganistan uyruklu Masoudeh Hashemı'ya ait olduğu tespit edilmiş, kadının eşi ve kayınbiraderi gözaltına alınmıştı.
Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan kadının eşi, Sayed Aghel Razavı savcılık sorgusunda suçunu itiraf etmiş, kayınbiraderi ise serbest bırakılmıştı.
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