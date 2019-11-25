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Kan donduran iddia! Kıyma makinesiyle cesedi yok etmiş

Isparta'da 2 yıl önce bir erkek arkadaşıyla ortadan kaybolan Zehra Çaycı'nın (23) annesi Keziban Çaycı ve bir yakını, genç kadının olayla ilgili tutuklu bulunan 'Besici Ali' lakaplı şüpheli tarafından öldürüldükten sonra kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Çaycı'nın yakını kadın, "Uzun süre besici Ali'nin evinde kıyma makineleri çalışmış" dedi

GÜNCEL 25.11.2019, 20:56 25.11.2019, 21:03
Kan donduran iddia! Kıyma makinesiyle cesedi yok etmiş
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ISPARTA'DA 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Isparta Kadın Meclisleri tarafından Kaymakkapı Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Eyleme, Isparta Kadın Meclisleri üyesi çok sayıda kadın ve vatandaşlar katıldı.

'EVİNDE KIYMA MAKİNELERİ ÇALIŞMIŞ'

Eylemde, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kaybolan Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı ile bir kadın yakını da yer aldı. Gazetecilere açıklama yapan ismini açıklamayan kadın, Zehra Çaycı'nın 2 çocuğunu bırakıp, ortadan kaybolduğunu söyledi. Zehra Çaycı'nın olayla ilgili tutuklanan besici Ali tarafından öldürüldüğünü ve kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığını öne süren kadın iddialarını şöyle sürdürdü:

"Komşuların dediği şey, uzun süre besici Ali'nin evinde kıyma makineleri çalışmış. Kasap kendisi, etlerle çok içli dışlı, ne yapacağını çok iyi biliyor çünkü ve bulunamıyor."

'CESET ORTADA OLMAYINCA, İNSANLAR SALIVERİLİYOR'

Zehra Çaycı'nın kimin yanındayken ve nasıl kaybolduğunu bilen olmadığını kaydeden yakını, "Kaybolan o kadar kişi var ama yoklar. Bir yerlere gömülüyorlar ya da bir şekilde ortadan kaldırılıyorlar. 'Bunu yapanlar budur' diyorsun. Kanıt olan ceset ortada olmayınca, bir süre sonra insanlar salıveriliyor. Bunu istemiyoruz. Zehra'nın annesi her gün torunlarına ne cevap vereceğini düşünüyor" dedi.

'NE ÖLÜSÜ NE DE DİRİSİ, HİÇBİR ŞEYİ YOK'

Anne Keziban Çaycı da çocuğunun ölü ya da diri bulunmasını ve adaletin yerine getirilmesini istedi. Keziban Çaycı, "Çocuğumun yerinin söylenmesini istiyorum. Yerini göstersinler. Ölüyse ölü, diriyse dirisini istiyorum. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesten yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımız sesimi duysun. Adalet Bakanımız ve bakanlarımız sesimi duysun. Ne ölüsü ne de dirisi, hiçbir şeyi yok. Bize 'Arayıp bulun' diyorlar. Kızımın öldürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü o bir anne. Benim çocuğum bu kadar uzun süre hiçbir yere gitmez" diye konuştu.

'YÜZLERCE KADIN HALA HAYATTA OLABİLİRDİ'

Eylem kapsamında Isparta Kadın Meclisleri adına Fadime Akşahin de basına açıklama yaptı. Fadime Akşahin, "Güleda Cankel, Emine Bulut, Şule Çet, Ecem Balcı, Helin Palandöken, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Ayşe Paşalı bu ülkede öldürülen yüzlerce kadından birkaçı. Bu ülkede 440 kadın, 2019'da da bugüne kadar 423 kadın öldürüldü. Tam 423 kadın bu hayattan koparıldı. Bu arkadaşlarımız bir felaket, bir doğal afet ve felaket sonucu ölmedi. İstanbul Sözleşmesi ve kadınların şifresi olan 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin bir şekilde uygulansaydı yüzlerce kadın hala hayatta olabilirdi. Kadınların yaşaması için önleyici ve koruyucu tedbirleri hayata geçirmek, kadınları güçlendirici politikalar geliştirmek ve her alanda eşitliği sağlamak şarttır. İşte tam da bu yüzden tam ve etkin uygulanan bir İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatın diyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup sloganlar atarak belediye önüne kadar yürüdü. Grup daha sonra eylemi sonlandırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Isparta'da oturan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Sorgusunun ardından Aydıner tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da bu yıl mart ayında gözaltına almış, A.U. işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

#Isparta #Zehra çaycı #Keziban Çaycı #kıyma makineleri
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