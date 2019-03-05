‘Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır’

Alanya Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Bektaş Tekin’in  görevi Hasan Peksel’e bırakmasının ardından, Kızılay’la ortaklaşa yürütülen kampanya dahilinde  kan ve kök hücre bağışı hastane içinde gerçekleşti

‘Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır’
banner404

HASTANENİN tüm personelinin katılım sağladığı kampanyanın ilk günde yüzlerce ünite kan ve kök hücre bağışı yapıldı. Alanyalı vatandaşlar da kan bağışında bulunarak  kampanyaya destek verdi.  Bektaş Tekin, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu ve tüm vatandaşları bu kampanyaya katılmaya beklediklerini söyledi. Kan verme organizasyonunun kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Alanya Anadolu Hastanesi yeni Genel Müdürü Hasan Peksel, "Eski genel müdürümüz Bektaş Tekin’e bu kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hastanemizde bu tarz bir organizasyon yapılmasından dolayı mutlu ve gururluyum" dedi. Anadolu Hastanesi’ne kan vermeye gelen vatandaşlar ise ”Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır" diyerek kan vermenin önemine değindiler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesine 3...
Koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesine 3...
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472