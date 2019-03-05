'Kan acil değil sürekli ihtiyaç'

HASTANENİN tüm personelinin katılım sağladığı kampanyanın ilk gününde yüzlerce ünite kan ve kök hücre bağışı yapıldı. Alanyalı vatandaşlar da kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Bektaş Tekin, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu ve tüm vatandaşları bu kampanyaya katılmaya beklediklerini söyledi. Kan verme organizasyonunun kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Alanya Anadolu Hastanesi yeni Genel Müdürü Hasan Peksel, "Eski genel müdürümüz Bektaş Tekin’e bu kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hastanemizde bu tarz bir organizasyon yapılmasından dolayı mutlu ve gururluyum" dedi. Anadolu Hastanesi’ne kan vermeye gelen vatandaşlar ise "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır" diyerek kan vermenin önemine değindiler.