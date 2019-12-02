Kamyonet nehre uçtu: Sürücüsü hala aranıyor
Elazığ'da Keban ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, Fırat Nehri'ne devrildi. Akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Bedrettin Oruç (41) için arama çalışması başlatıldı
GÜNCEL 02.12.2019, 17:42 02.12.2019, 17:43
KAZA, öğle saatlerinde Keban ilçesindeki Nimri Dağı eteğinde meydana geldi. Bedrettin Oruç'un yönetimindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp Fırat Nehri'ne devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar da bölgeye gelerek, arama başlattı.
Ekipler, akıntıya kapılarak sürüklenen kamyonete ulaşılırken, sürücü Oruç bulunamadı. Sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için geniş çaplı arama yapılıyor.
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