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Kamuya binlerce memur alınacak! İşte koşullar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017 yılı için kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca 3 bin 251 kişinin yerleştirileceğini açıkladı

Kamuya binlerce memur alınacak! İşte koşullar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017 yılı için kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca 3 bin 251 kişinin yerleştirileceğini açıkladı

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:13
Kamuya binlerce memur alınacak! İşte koşullar
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017 yılı için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca 3 bin 251 kişinin yerleştirileceğini bildirdi.

" KPSS VE KURA SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞTİRİLECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, 2017 yılı için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Konunana göre yapılacak merkezi yerleştirme ve kura işlemleriyle ilgili basın açıklaması şöyle:

"2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkının kullanımı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca yerleştirme yapılacaktır.

Devlet Personel Başkanlığınca yerleştirme yapılmak üzere ilan edilecek toplam kadro sayısı ilkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyi için bin 854, ortaöğretim (Lise) düzeyi için bin 073, önlisans düzeyi için 182 ve lisans düzeyi için 142 olmak üzere toplam 3 bin 251'dir.

Yerleştirme yapılacak kadro/pozisyonlardan; bin 397 adedine  KPSS sonuçlarına göre, bin 854 adedine Kura Sonuçlarına göre, yerleştirme yapılacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 18 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Bu kapsamda 2017 yılı Yerleştirme işlemleri 18 Ekim 2017-3 Kasım 2017 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinde yer alan  Devlet Personel Başkanlığı sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yapılacak yerleştirme işlemine ilişkin "Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2017 Tercih Kılavuzu"na  16 Ekim 2017 Pazartesi günü itibariyle www.dpb.gov.tr internet adresinden ve 18/10/2017 tarihi ve www.turkiye.gov.tr itibariyle internet adresinden ulaşılabilecektir."

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