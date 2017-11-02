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Kamuya 5 bin engelli personel atamasının detayları belli oldu

Başbakan'ın duyurduğu, kamuya 5 bin engelli atamasının detayları belli oldu. Buna göre, 2 bin 500 engelli vatandaş 2018'in ilk çeyreğinde, geri kalanı ise son çeyreğinde kamuya yerleştirilecek

Kamuya 5 bin engelli personel atamasının detayları belli oldu

Başbakan'ın duyurduğu, kamuya 5 bin engelli atamasının detayları belli oldu. Buna göre, 2 bin 500 engelli vatandaş 2018'in ilk çeyreğinde, geri kalanı ise son çeyreğinde kamuya yerleştirilecek

02 Kasım 2017 Perşembe 14:09
Kamuya 5 bin engelli personel atamasının detayları belli oldu
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın duyurduğu 2018'de kamuya yapılacak 5 bin engelli atamasının detayları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Atamalar iki grupta yapılacak. 2 bin 500 engelli vatandaşımız 2018'in ilk çeyreğinde, 2 bin 500 engelli vatandaşımız ise 2018'in son çeyreğinde kamuya yerleştirilecek" denildi.

EKPSS'NİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 4 YILA ÇIKARILDI

Ayrıca yapılacak olan yönetmelik düzenlemesiyle de 2 yılda bir yapılan EKPSS sonuçlarının geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacağı belirtilen açıklamada, "Engelli vatandaşlarımız ellerindeki geçerli EKPSS puanlarından hangisi yüksekse o puan esas alınarak tercihte bulunabileceklerdir. 2018 yılında EKPSS yapılacaktır" ifadesi kullanıldı. Çalışma Bakanı  Jülide Sarıeroğlu, "15 yıl boyunca engelli kardeşlerimizin istihdamı temel önceliğimiz oldu. 2002- 2017 yılları arasında; 52 bin 574 engelli kadın, 312 bin 552 engelli erkek olmak üzere toplam 365 bin 129 engelli kardeşimiz işe yerleştirilmiştir" dedi.

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