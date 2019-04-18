Kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde belge şartı getirildi!

Aralarında inşaat demircisi, kalıpçısı, duvarcısı ile kaynakçısının da olduğu "Tehlikeli" ve "Çok tehlikeli" sınıftaki 117 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde çalıştırılmayacak.

Kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde belge şartı getirildi!
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KAMUNUN hizmet alım ve yapım işlerinde belge şartı getirildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, muhabirine  yaptığı açıklamada, "Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği" ile "Yapım  İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği"nde değişiklik yapılmasına dair  yönetmeliklerin geçen ay Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti. Düzenlemelerin ihalelere katılan yüklenici firmalara bazı  yükümlülükler getirdiğini vurgulayan Ceylan, şu bilgileri verdi: "Artık kamu ihalelerinde yüklenici firmalar, Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğler ile zorunlu hale getirilen  'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki 117 meslekte belgesi olmayan personel  çalıştıramayacak. Böylece aralarında demirci, kalıpçı, duvarcı ve kaynakçının da  olduğu 117 meslekte, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanlar kamunun ihale  ettiği işlerde istihdam edilemeyecek."
 "İş kazası riskinin yoğun olduğu meslekler"
Ceylan, düzenlemeyle mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun Kamu  İhale Kanununa (KİK) eklendiğini bildirerek, bunun kamunun belgeli ve nitelikli  iş gücüne verdiği önemi gösterdiğini söyledi. "Tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki mesleklerde iş sağlığı ve  güvenliğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:  "İş kazalarını en aza indirilmek, üretimde verimlilik ve etkinliği  sağlanmak ve çalışma hayatına nitelikli ve belgeli işgücü kazandırmak için hayata  geçirilen mesleki yeterlilik belgesi, 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki  117 meslekte zorunlu. Bunlar, iş kazası riskinin yoğun olduğu meslekler. Kamu,  bünyesindeki hizmet alım ve yapım işlerinde belgesiz çalışanlara izin vermeyerek,  hem nitelikli iş gücünü teşvik edecek, hem iş kazası riskini azaltacak, hem de  toplumda mesleki yeterlilik bilincini güçlendirecektir."

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