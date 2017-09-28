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Kamuflajları çekip gelini koluna taktı, görenler gözyaşlarını tutamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 23 yaşındaki Sevgi Karadeniz ile evlenen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Ahmet Altay, düğününde damatlık yerine askeri üniformasını giydi

Kamuflajları çekip gelini koluna taktı, görenler gözyaşlarını tutamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 23 yaşındaki Sevgi Karadeniz ile evlenen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Ahmet Altay, düğününde damatlık yerine askeri üniformasını giydi

28 Eylül 2017 Perşembe 17:54
Kamuflajları çekip gelini koluna taktı, görenler gözyaşlarını tutamadı
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HAKKARİ Fatihler Jandarma Özel Harekat Taburu'nda görevli  Zonguldak Ereğlili Uzman Çavuş  Ahmet Altay, Sevgi  Karadeniz  Altay ile evlendi. Ereğli Belediyesi Sevgi, Barış, Dostluk Düğün Salonu'nda yapılan düğünde Uzman Çavuş, damatlık yerine üniformasını giydi.

GÖRENLER DUYGULANDI

Gelinlik giyen eşi ile el ele tutuşarak salona giren  Altay'ı askeri üniforma içinde gören davetliler duygulandı. Davetliler, Türk bayrağı taşıyan iki çocuğun arkasından yürüyerek salona girip ilk danslarını yapan çifti ayakta dakikalarca alkışladı.
ŞEHİT ARKADAŞLARININ FOTOĞRAFINI MASAYA KOYDU

Ahmet  Altay, salonda oturdukları masanın üzerine de birlikte görev yaparken şehit olan silah arkadaşlarının fotoğraflarını koydu. İşini çok sevdiğini söyleyen  Altay, "Bu yüzden taşımaktan onur duyduğum kamuflajımı düğünümde de giymek istedim" dedi.  Altay, şehit arkadaşlarını da unutmadığnı söyleyerek, "Ben onlarla cephede savaştım. Ben onları şehit olurken yalnız bırakmadım. Onlar da beni düğünümde yalnız bırakmadı" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Çavuş Ahmet AltayJandarma Özel Harekât TaburuAhmet AltaySevgi  Karadeniz
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