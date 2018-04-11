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Kampüs Alanya Dim TV'de başlıyor

Usta gazeteci Engin Anak'ın hazırlayıp sunacağı Kampüs Alanya her hafta Dim TV'de olacak. İlk bölüm yarın akşam 19.30'da

Kampüs Alanya Dim TV'de başlıyor

Usta gazeteci Engin Anak'ın hazırlayıp sunacağı Kampüs Alanya her hafta Dim TV'de olacak. İlk bölüm yarın akşam 19.30'da

11 Nisan 2018 Çarşamba 19:48
Kampüs Alanya Dim TV'de başlıyor
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ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de yarın akşam yepyeni bir gençlik programı başlıyor. Usta gazeteci Engin Anak'ın hazırlayıp sunacağı Kampüs Alanya programında her hafta Alanya'nın yüz akı iki güzide eğitim kurumu olan Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile Özel Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğrencileri hem sorunlarını anlatacak, hem de Alanya'daki sosyal yaşamı öğrenci bakış açısı ile yorumlayacaklar. Kampüs Alanya 12 Nisan Perşembe akşamı saat 19.30'da başlayacak.

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Engin AnakDim TvAlanyaKampüs Alanya
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