Kampanya başlattı 77 milyon birbirine bunu söylesin

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, PKK’nın silah bırakması yönünde yapılan çağrıyı olumlu bulduğunu belirterek, 2013 yılında yaşananları örnek gösterip, kamu düzeninin söz konusu olması durumunda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini söyledi.

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, PKK’ya yapılan silah bırakma çağrısını olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirirken, kamu düzeninin söz konusu olması durumunda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini kaydetti. “Bu açıklama ile demokratik siyasete yapılan çağrı olumludur” diyen Başbakan Davutoğlu, hiçbir şekilde silahlı mücadelenin haklı olmadığını ifade ederek, “Özellikle de demokrasinin var olduğu zeminde herhangi bir kesimin tehdit dilini, silah dilini kullanması o demokrasiye yapılabilecek en büyük saldırıdır, insanlık onuruna vurulabilecek en büyük darbedir. Tabi göreceğiz. Türkiye’nin herhangi bir yerinde silah ve terör yönteminin uygulanmaması lazım. Bir daha 6-7 Ekim olaylarında olduğu gibi molotof kokteyli ve başka araçlarla demokrasiye yakışmayan, özgürlükleri yok eden görüntülerin çıkmaması lazım” diye konuştu.

Özellikle HDP’ye seslenen Başbakan Davutoğlu, “Kimin ne derdi varsa tartışacağı yer TBMM platformudur, kimin ne derdi varsa kullanacağı yöntem özgürlükçü tartışma yöntemidir, kimin ne derdi varsa başvuracağı makam silah değil millettir, terör değil halktır, savaş değil barıştır. Biz önümüzdeki dönemde de her şeyi tartışmaya hazırız. Demokratik yolla getirilebilecek her hususu tartışırız Ama 2013’de olduğu gibi ‘silahları bırak’ çağrısının ardından oyalamalar başlar, silahlar başka şekillerde gündeme getirilmeye başlanırsa şimdiden buradan sesleniyorum, kamu düzeni söz konusu olduğunda hiçbir taviz vermeyeceğimizin herkes tarafından bilinmesi lazım” ifadelerini kullandı.

"77 MİLYON SELAMLAŞSIN"