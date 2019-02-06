Kamburoğlu’nda çadır indirimi başladı

KAMBUROĞLU Kuyumculuk’un geleneksel hale gelen çadır günleri başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde firma, düzenlediği etkinlikle yeni pırlanta koleksiyonunu tanıttı. Etkinlik kapsamında İstanbul Nova Pırlanta Çadırı düzenlenen törenle açıldı. Yapılan duanın ardından çadırın açılış kurdelesini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kesti. Programa çok sayıda davetli katıldı. 7-17 Şubat 2019 tarihleri arasında açık olacak İstanbul Nova Pırlanta Çadırı’nda yüzük, küpe, kolye ve saatler yüzde 50’ya varan indirimlerle satışa çıkarıldı. Yatırımcısına her zaman kazandıran altın ve özel günlerin vazgeçilmezi pırlantalar, kampanya boyunca cazip indirimlerle vatandaşın beğenisine sunulmaya başlandı. Kamburoğlu Kuyumculuk sahibi Mehmet Kamburoğlu “İlk yılımızdan itibaren kampanyamıza ilgi çok büyük, yatırım amaçlı ya da sevdiklerine hediye almak isteyen tüm vatandaşlarımızı 7-17 Şubat tarihlerinde indirim çadırımıza bekliyoruz. Ayrıca kampanya boyunca ziyaretçilerimize çeşitli ikramlarımız olacak. İndirim çadırımızı Şekerhane Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi üzerinde bulunan mağazamız önünde kurduk" dedi.

