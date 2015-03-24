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Kamburoğlu, dünyadaki üç kişiden biri

Alanya’da yaşayan Kamburoğlu'na, dünyada nadir görülen ölümcül böbrek damarının kendiliğinden yırtılması teşhisi konuldu. Operasyon geçiren Kamburoğlu, dünyada bu rahatsızlıktan kurtulan üçüncü kişi oldu

Kamburoğlu, dünyadaki üç kişiden biri

Alanya’da yaşayan Kamburoğlu'na, dünyada nadir görülen ölümcül böbrek damarının kendiliğinden yırtılması teşhisi konuldu. Operasyon geçiren Kamburoğlu, dünyada bu rahatsızlıktan kurtulan üçüncü kişi oldu

24 Mart 2015 Salı 09:51
Kamburoğlu, dünyadaki üç kişiden biri
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ALANYA’DA oturan Akay Kamburoğlu, 28 Şubat akşamı şiddetli bel ağrısı şikayetiyle Alanya Yaşam Hastanesi'ne başvurdu. Böbreğine yönelik röntgen ve tomografi çekildiğini, kan değerlerinin ölçüldüğünü belirten Kamburoğlu, bir bulguya rastlanamadığı ve sabah tekrar gelmek üzere evine döndüğünü söyledi. Sabah saat 06.00 sıralarında ağrısı çok daha şiddetlenince yeniden hastaneye gittiğini belirten Kamburoğlu, akrabası olan hastane başhekim yardımcısını aradığını ve sonrasında basit bir taş ağrısı olmadığı anlaşılarak, Antalya Yaşam Hastanesi'ne çok acil sevk edildiğini kaydetti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Birol Say tarafından anjiyo yapıldığını ve müdahale başladıktan 10 dakika sonra ağrılarının kesildiğini belirten Kamburoğlu "Sağlığıma kavuştum. Şikayetim yok. Olayın vehametini sonradan öğrendim" dedi. 
SADECE 200 KİŞİDE BİLDİRİLDİ
Kamburoğlu'nun hastaneye gelmesiyle çekilen batın tomografisinde sağ böbrek atardamarında pıhtı olduğu ve kan akımının buna bağlı bozulduğunun öngörüldüğünü belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Say, anjiyo yapıldığını ve tıp tarihinde sadece 200 adet bildirilmiş, böbrek damarının kendiliğinden yırtılması (spontan renal arter disseksiyonu) tespit edildiğini söyledi. Bilinen en şiddetli ağrı sebeplerinden sayıldığını ve teşhisin genelde ölüm sonrası otopside konulduğunu kaydeden Birol Say, "Ölümcül olabilecek bu durum anjiografik teknikle düzeltilmiş, hastamızın hayatı ve böbreği kurtarılmıştır" dedi. 
DÜNYADA KURTULAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ
Böbrek yırtılması nedeniyle dünyada biri Türkiye'de biri de ABD'de olmak üzere sadece iki kişinin kurtarıldığını belirten Dr. Birol Say, Kamburoğlu'nun dünyadaki üçüncü kişi olduğunu kaydetti. Say, "En az bunun kadar önemli olan, hastamızın müdahale sonrası takip ve tedavisinde yıllardır yakasına yapışmış, hayattan bezdiren kalp yetmezliği ve ritm bozukluğunun sebebi, muhtemelen bu damar yırtılmasının altındaki neden olan ağır uyku apnesi sendromu varlığı da tespit edilmiştir" diye konuştu.
'ÖLDÜRMEYEN ALLAH ÖLDÜRMÜYOR'
Müdahaleyi yapan Dr. Say, şöyle konuştu: "Bazen öldürmeyen Allah öldürmüyor. Hastanemizde müdahale anında tüm ekipmanın hazır olması, bunların hepsi kader aslında. Olağanüstü şaşırtıcı bir şey. Bu durumdakilere iki kişi hariç zaten teşhis konulamamış ve öldükten sonra otopside belirlenmiş. Bir anlamda tünel yıkılıyor ve içine açık kalan yerlerden girip bir hava balonuyla yıkıntıyı yukarı kaldırıp yırtılma dediğimiz yere müdahaleyi gerçekleştiriyoruz. Biz esasında hastanın hayatını kurtarmayı amaçlıyorduk, böbreği değil. Bu operasyonla böbreği de kurtardık. Bazı şeylerin kader olduğunu düşünüyorum."

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Son Güncelleme: 24.03.2015 08:59
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