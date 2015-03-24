Kamburoğlu, dünyadaki üç kişiden biri

ALANYA’DA oturan Akay Kamburoğlu, 28 Şubat akşamı şiddetli bel ağrısı şikayetiyle Alanya Yaşam Hastanesi'ne başvurdu. Böbreğine yönelik röntgen ve tomografi çekildiğini, kan değerlerinin ölçüldüğünü belirten Kamburoğlu, bir bulguya rastlanamadığı ve sabah tekrar gelmek üzere evine döndüğünü söyledi. Sabah saat 06.00 sıralarında ağrısı çok daha şiddetlenince yeniden hastaneye gittiğini belirten Kamburoğlu, akrabası olan hastane başhekim yardımcısını aradığını ve sonrasında basit bir taş ağrısı olmadığı anlaşılarak, Antalya Yaşam Hastanesi'ne çok acil sevk edildiğini kaydetti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Birol Say tarafından anjiyo yapıldığını ve müdahale başladıktan 10 dakika sonra ağrılarının kesildiğini belirten Kamburoğlu "Sağlığıma kavuştum. Şikayetim yok. Olayın vehametini sonradan öğrendim" dedi.

SADECE 200 KİŞİDE BİLDİRİLDİ

Kamburoğlu'nun hastaneye gelmesiyle çekilen batın tomografisinde sağ böbrek atardamarında pıhtı olduğu ve kan akımının buna bağlı bozulduğunun öngörüldüğünü belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Say, anjiyo yapıldığını ve tıp tarihinde sadece 200 adet bildirilmiş, böbrek damarının kendiliğinden yırtılması (spontan renal arter disseksiyonu) tespit edildiğini söyledi. Bilinen en şiddetli ağrı sebeplerinden sayıldığını ve teşhisin genelde ölüm sonrası otopside konulduğunu kaydeden Birol Say, "Ölümcül olabilecek bu durum anjiografik teknikle düzeltilmiş, hastamızın hayatı ve böbreği kurtarılmıştır" dedi.

DÜNYADA KURTULAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ

Böbrek yırtılması nedeniyle dünyada biri Türkiye'de biri de ABD'de olmak üzere sadece iki kişinin kurtarıldığını belirten Dr. Birol Say, Kamburoğlu'nun dünyadaki üçüncü kişi olduğunu kaydetti. Say, "En az bunun kadar önemli olan, hastamızın müdahale sonrası takip ve tedavisinde yıllardır yakasına yapışmış, hayattan bezdiren kalp yetmezliği ve ritm bozukluğunun sebebi, muhtemelen bu damar yırtılmasının altındaki neden olan ağır uyku apnesi sendromu varlığı da tespit edilmiştir" diye konuştu.

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