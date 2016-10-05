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'Kalplerimiz Alanyaspor için çarpıyor'

Kendisini ziyaret eden Alanyaspor Taraftarlar Derneği'ne teşekkür eden MHP'li Türkdoğan, "Her şey, Süper Lig'de Alanya'yı ve bizleri temsil eden Alanyaspor için" dedi

'Kalplerimiz Alanyaspor için çarpıyor'

Kendisini ziyaret eden Alanyaspor Taraftarlar Derneği'ne teşekkür eden MHP'li Türkdoğan, "Her şey, Süper Lig'de Alanya'yı ve bizleri temsil eden Alanyaspor için" dedi

05 Ekim 2016 Çarşamba 15:14
'Kalplerimiz Alanyaspor için çarpıyor'
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Haber: Alper KUTAY
ALANYASPOR Taraftarlar Derneği, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve ekibini ziyaret etti. Geçtiğimiz ay MHP Genel Merkezi tarafından Hilmi Er'in yerine atanan Türkdoğan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyen taraftarlar, Türkdoğan'a bir de Alanyaspor atkısı hediye ettiler. MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ile birlikte Ağustos ayında ziyaret ettikleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Alanyaspor atkısı hediye eden Türkdoğan, Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'un partiler üstü bir kulüp olduğunu ve herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti. Türkdoğan, "Alanyaspor'u sonuna kadar destekliyoruz. Alanya gibi bir turizm kentinin spor kulübünü Süper Lig'de görmek bizi çok mutlu ediyor. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Alanyaspor'un başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçında Alanyaspor'a başarılar diliyoruz. İnşallah kazanan taraf Alanyaspor olacak" dedi.
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Son Güncelleme: 05.10.2016 15:37
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İlçe Başkanı Mustafa TürkdoğanMilliyetçi Hareket Partisi (MHP)Alanyaspor Taraftarlar DerneğiAlanyasporKalplerimiz Alanyaspor Için çarpıyor
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