Kalpazan matbaasına baskın! 7 milyon lira sahte para...

KAÇAK ve sahte içki şebekelerine yönelik çalışma yapan İEM Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, sahte içki üreten şebekelere sahte bandrol basan bir şebeke belirledi. Yapılan çalışmalarda sahte içkinin yanı sıra kaçak içki ve sigaralar içinde bandrol bastığı belirlenen şebekenin Ümraniye'de tespit edilen ev görünümündeki adresine geçtiğimiz hafta baskın düzenlendi. Yapılan baskında sahte bandrolün yanı sıra sahte parada basıldığı belirlendi. Adreste basılıp kesime hazırlanmış 7 milyon liraya yakın sahte banknotlar ile sahte para ve bandrol basımında kullanılan malzeme ve aletler ele geçirildi.

Konuyu kaçakçılık ekiplerinden devralan Mali polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, şebekenin bir üyesini yakalayıp gözaltına aldı. Fark edilmemesi için genellikle 20 liralık sahte banknotlar bastığı belirlenen şebekenin başının sabıkalı bir kalpazan olan ve bir süre önce aynı suçtan yatmakta olduğu cezaevinden çıkan Süleyman Aydın olduğunu belirledi.

OĞLU DA ARANIYOR

Gözaltına alınan şebeke üyesinden aldığı bilgiler ışığında sahte para basım evinin kalpazanlıktan sabıkalı olup bir süre önce ceza evinden çıkan Süleyman Aydın tarafından kurulduğunu ve oğlu Fırat Aydın ile birlikte sahte basım merkezine çevrildiğini tespit eden polisin, şebeke lideri Süleyman Aydın ile oğlu Fırat Aydın'ı yakalama çalışmaları devam ediyor.

İlkokul öğretmeniyken 15 yıl önce görevden atılınca sahte para basımını meslek haline getirdiği bilinen Süleyman Aydın'ın 2007 yılında yine Ümraniye'de kurduğu matbaaya yapılan baskında 52 milyon lira tutarında sahte para ele geçirilmişti. 18 adamıyla birlikte yakalanan Süleyman Aydın'ın o operasyonda bugün aranan oğluyla kızı da gözaltına alınmıştı.

10 yıl önceki operasyonda evinde yapılan aramalarda bölücü terör örgütü PKK'nın kamplarındaki teröristlerden geldiği belirlenen mektup ve fotoğraflar bulunan Süleyman Aydın'ın, mektupları teröristlerin ailelerine ulaştıran şahıs olduğu da tespit edilmişti. Basıp piyasaya sürdüğü sahte paralardan elde edilen gerçek paraların bir bölümünü bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna aktardığı da polis tarafından belirlenmişti.