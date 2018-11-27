Kalp krizi bin 280 kilometre uzaklıkta yakaladı

OLAY dün meydana geldi. Antalya’nın Aksu İlçesi’nde yaşayan 56 yaşındaki üç çocuk babası Eyüp Üstün, mahallede bulunan bir arkadaşı ile Rize’ye gitmek üzere yola çıktı. Dün Rize sınırları içerisine ulaşan Üstün, iddiaya göre arkadaşı ile araç içerisinde uyuyarak dinlenmek istedi. Üstün bu esnada fenalaştı. Arkadaşı ise durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin kontrol ettiği Üstün’ün kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Üstün’ün cenazesi işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Aksu İlçesi’ne getirilerek Hacıaliler Mahallesi’nde toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş ve seveni katıldı. Üstün’ün uzun zamandır Rize’ye gezmeye gitmek istediği ve hayalini önceki gün gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.