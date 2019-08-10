Kalın'dan güvenli bölge açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un görüşmesinde
GÜNCEL 09.08.2019, 19:07 09.08.2019, 19:25 Enes Subaşı
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un görüşmesinde, Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.
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