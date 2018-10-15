MURATPAŞA Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Kaleiçi OldTown Festivali sona erdi. Festival etkinlikleri, öğle saatlerinde, merkezi Antalya'da bulunan Çalışan Anneler Derneği (ÇADER) işbirliğiyle düzenlenen, annelerin çocuklarıyla birlikte Kaleiçi gezisiyle başladı. Anneler ve çocukları, Akdeniz'de var olan medeniyetlerin izlerini taşıyan ve milattan önce 4'üncü yüzyıldan bugüne gündelik yaşamın kesintisiz devam ettiği Kaleiçi sokaklarını turlardı. Etkinlik Antalya Kültür Sanat (AKS) Kaleiçi Evi'nde çocuklara özel workshopla sona erdi.

SOKAK PERFORMANSLARI BÜYÜLEDİ

Festivalin son gününde tarihi Kaleiçi'ni çevreleyen surların dışında Tek Kapılı Han ve Kaleiçi'nin en ihtişamlı yapılarından Hadrianus Kapısı'nda ise sokak performansları, modern sirk sanatları gösterileri vardı. Kale Kapısı'nın hemen yan tarafında bulunan ve tarihi Tek Kapılı Han'a açılan meydanda 'Cyr Wheel' gösterisi büyük ilgi çekti. Hadrianus Kapısı'nda bir denge sporu olan slackline ve onun ardından başlayan handbalance performansları ilgiyle takip edildi. Hıdırlık Kulesi miradorunda düzenlenen jonglörlük atölyesinde Antalyalılar lobut ve top çevirmenin inceliklerini öğrendi.

FESTİVAL SAHNESİNDE SON GECE

Festival sahnesinin son gece konuklarından ilki Pakistanlı sufi müzik grubu oldu. Muhammad Tufail Khan Sanjrani ve grubunun birbirinden hareketli parçalarına miradoru dolduranlar danslarıyla eşlik etti. 3'üncü Kaleiçi OldTown Festivali, çingene müziğinin Türkiye'de güçlü yorumcularından Reşat Öden konseriyle sona erdi.

HAREKETLİ VE HEYECANLI

Gecede Başkan Uysal, Alanya'dan Kaş'a bütün bir Antalya'nın daha çok kültürel ilişkiye, daha çok turiste, daha çok ekonomiye ve daha çok iletişime ihtiyacı olduğunu söyledi. Antalya'nın Kaleiçi OldTown Festivali'nde olduğu gibi hep hareketli, heyecanlı ve dünyanın dört bir tarafından insan çeker halde olması gerektiğini belirten Başkan Uysal, “Bunun için elimizdeki kaynakları doğru kullanıyoruz. Kaleiçi bizim için çok önemli bir miras ve aynı zamanda değerli bir kaynak. Kaleiçi OLdTown Festivali'yle bütün dünyada Kaleiçi gibi eski kent merkezine sahip kentlerle entegre olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.