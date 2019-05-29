Kaleiçi Old Town Festivali'nin tarihi belli oldu

ALMANYA Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel, Ukrayna Antalya Başkonsolosu Viacheslav Khomenko ve KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ayrı ayrı ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Uysal, Konsolos Wessel ve başkonsoloslar Khomenko ve Beyazbayram'ın yeni dönem için başarı dileklerini kabul etti.

Başkan Uysal da ziyaretler dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Wessel'i kabulünde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali'nin 10-13 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini söyledi.

Kaleiçi'nin sadece Muratpaşa ve Antalya için değil dünya için çok önemli bir kültürel miras olduğu belirten Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali'yle Kaleiçi gibi eski kent merkezine sahip kentlerle entegre olmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Uysal, bu entegrasyonu aynı zamanda barışa, sevgiye ve saygıya doğru bir yürüyüş olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Ekim ayında gerçekleştirilecek festival için yine heyecanı yüksek, coşkunun tüm Antalya'yı saracak bir hazırlık içinde olduklarını belirten Başkan Uysal, festival geleneği olarak her yıl bir ülkeyi de onur konuğu olarak ağırladıklarını söyledi. Başkan Ümit Uysal, sırasıyla, Küba, İtalya ve Rusya'nın onur konuğu ülke olarak katıldığını festivale bu yıl Almanya'yı onur konuğu ülke olarak davet edeceklerini söyledi.