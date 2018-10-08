Kaleiçi'nde 20 yapıya yıkım kararı

ANTALYA Valiliği öncülüğünde, kentin en önemli tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'nde, sonradan inşa edilen ve görüntü kirliliği oluşturan betonarme yapılarla ilgili yeni bir imar planı revizyonu hazırlandı. Tarihi milattan önce döneme dayanan ve Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi imparatorlukların tarihi değerlerini taşıyan Kaleiçi, ayakta kalan surları, Yivli Minare, Mevlevihane, Hıdırlık Kulesi, Kesik Minare gibi değerleriyle öne çıkıyor

Roma'dan Osmanlı'ya binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyan kiremit çatılı 3 bin civarında evin bulunduğu, yaklaşık 36 hektar büyüklüğündeki Kaleiçi'ne sonradan yapılan betonarme yapılar, ciddi görüntü kirliliği oluşturuyor. Tarihi kentin ruhuna aykırı betonarme yapıların uzun yıllardır gündemde olan yıkımı konusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu hazırlandı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da onaylanan 1/1000 ve 1/5000'lik planın pafta onaylaması da yapıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne bu ay içerisinde gönderilmesi bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi personeli tarafından hazırlanan Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Caddesi sınırları içindeki yaklaşık 36 hektarlık alandan oluşan Kaleiçi'nde, dokuya aykırı 20 bina tespit edildi.

1992'de onaylanan imar planında yıkılması öngörülen 129 doymuş yapı belirlenmişti. Yeni planda da bu 129 yapı incelendi. 1992'de bina sahipleri kendileri yıkarsa ticari hak alıp yeni yapı koşulu getirilmişti. Bunların bazılarının yıkılarak kaldırıldığı, bazılarının restore edilerek tescil edildiği belirlendi. Bazılarının ise restore işlemleriyle dokuya uygun hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Yeni planda ise yaklaşık 40 daireden oluşan 20 yapı için doymuş yapı kararı, yani yıkımı kararlaştırıldı. Bu planda 1992'deki plandan farklı olarak, o dönemde yapı sahiplerinin kendi insifiyatifine bırakılan yıkımın bu kez kamulaştırma ile Valilik, Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi tarafından önü açıldı. Yıkım kararı verilen 3 yapı için ise ayrıca kamulaştırma kararı alındı ve yıkılacak bu üç yapının yeri meydan olarak düzenlenecek.

Bakanlıktan gelecek plan, itirazlar için bir ay askıda kaldıktan sonra yeniden bakanlığa gönderilecek. Bakanlık itirazları değerlendirdikten sonra plan kesinleşecek. Yıkımlar ise Valilik, Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Yıkım kararı verilen bu yapılar İmar Barışı affı kapsamına da alınmayacak.