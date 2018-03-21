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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Kale Makina'dan 40'ıncı yıl atağı

Kale Makina, 40'ıncı yılını yeni yatırımlar ve iş birlikleri ile kutluyor. Kale Makina, 40'ıncı yılında bünyesine İtalyan Merlo ile dünya lideri JLG markasının Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü ekledi.

Kale Makina'dan 40'ıncı yıl atağı

Kale Makina, 40'ıncı yılını yeni yatırımlar ve iş birlikleri ile kutluyor. Kale Makina, 40'ıncı yılında bünyesine İtalyan Merlo ile dünya lideri JLG markasının Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü ekledi.

21 Mart 2018 Çarşamba 17:33
Kale Makina'dan 40'ıncı yıl atağı
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KALİTESİ dünya ve Türkiye makina sektörü tarafından kabul edilen AVANT, GEHL, KUBOTA, THWAITES markalarının Türkiye Tek Yetkili Distribütörlüğünü başarıyla sürdüren KALE Makina, Teleskopik Yükleyici taleplerine İtalyan Merlo markasıyla cevap verecek.

6 metreden 35 metreye kadar sabit bomlu ve rotasyonlu teleskopik yükleyiciler üreten MERLO, patentli hidrostatik sürüş sistemiyle kullanıcılara ciddi kullanım faydaları sağlayacak.

GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

2014 yılında Guiness rekorlar kitabına adını yazdıran Merlo, 4.296 km sorunsuz ve aralıksız seyahat ile dünyanın en uzun teleskopik yükleyiciyi sürüşünü gerçekleştirdi.

DÜNYA LİDERİ JLG İLE ANLAŞTI

Kalitesi dünya ve Türkiye makina sektörü tarafından kabul edilen AVANT, GEHL, KUBOTA, THWAITES markalarının Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü başarıyla sürdüren Kale Makina, Personel Yükseltici Platform taleplerine Dünya Lideri JLG markasıyla cevap verecek.

Son 10 yıldır Kompakt İş Makinaları Kategorisinde Pazar Lideri olan KALE Makina, bu başarısını, uzun ve sürdürülebilir ticaret vizyonuyla ve yaygın satış ve satış sonrası hizmetiyle gerçekleştiriyor. Türkiye'de 30'dan fazla yetkili servis istasyonuna sahiptir ve 100 'den fazla mobil servis aracıyla hizmet veriyor.

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