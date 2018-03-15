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Kale'den düşüp ölen Halil Dağ'ın kızının isyanı: 'Babam öldü, herkes gırgır yapıyor'

ŞANLIURFA’da tarihi Urfa Kalesi’nde manzara fotoğrafı için poz veren 38 yaşındaki Halil Dağ, yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Dağ, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Halil Dağ’ın talihsiz ölümünün ardından sosyal medya paylaşımlarından etkilenen bir kızı intiharı düşündü, diğeri aynı yerde 5 metreden düştü. Görüntülere yapılan yorumlar aileyi çok yıpratmış. Abla A. sosyal medyayı eleştirdi ve ''Babam öldü, herkes gırgır geçiyordu. Düşüncesiz insanların yorumlarına tek tek mesaj attım, 'Neden yapıyorsunuz?' dedim, cevap gelmedi'' dedi

Kale'den düşüp ölen Halil Dağ'ın kızının isyanı: 'Babam öldü, herkes gırgır yapıyor'

ŞANLIURFA’da tarihi Urfa Kalesi’nde manzara fotoğrafı için poz veren 38 yaşındaki Halil Dağ, yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Dağ, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Halil Dağ’ın talihsiz ölümünün ardından sosyal medya paylaşımlarından etkilenen bir kızı intiharı düşündü, diğeri aynı yerde 5 metreden düştü. Görüntülere yapılan yorumlar aileyi çok yıpratmış. Abla A. sosyal medyayı eleştirdi ve ''Babam öldü, herkes gırgır geçiyordu. Düşüncesiz insanların yorumlarına tek tek mesaj attım, 'Neden yapıyorsunuz?' dedim, cevap gelmedi'' dedi

15 Mart 2018 Perşembe 07:39
Kale'den düşüp ölen Halil Dağ'ın kızının isyanı: 'Babam öldü, herkes gırgır yapıyor'
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HALİL Dağ 38 yaşında, 8 çocuk sahibiydi. 1 Ocak tarihinde, doğum gününde Urfa Kalesi’nden atladığı sırada 2 minarenin arasında poz vermek isterken 26 metrelik uçurumdan düşüp hayatını kaybetti. Kazanın ardından; Dağ’ın kızlarından 16 yaşındaki S. ile ablası A., olaydan aylar sonra Urfa Kalesi’ne gitti. Abla A. “Intihar etmek istedim” dedi, S. ise kaleye tırmanırken, yükseklik korkusu olduğundan gözünü kapattığı sırada kendini 5 metrelik yükseklikten aşağıda buldu.

Habertürk Gazetesi'nden Öznur Karslı'nın haberine göre, sosyal medyadaki alaycı ifadeler Dağ ailesini rahatsız etmiş. Eşinin şok ölümüyle birlikte 450 bin TL’lik ev borcuyla karşıya karşıya kaldıklarını, sosyal medyadaki yorumlara da ölüm acısı kadar üzüldüklerini söyleyen anne K. Dağ, “Kalede önlem alınsın” dedi.

Anne, eşinin ölümünden sonra borçluların kapıya dayanmasına da isyan etti: “Kaleye çıktığı iki arkadaşıyla çok yakındı. Halil’in videosunu çeken arkadaşı, taziyenin ikinci günü evimize gelip 35 bin liralık borcunu istedi. 3 aydır ev kredimizi ödeyemedik.”

K. Dağ, olay gününü ise şöyle anlattı:
“Eşimin doğum günüydü, un helvasını çok severdi. Akşam sürpriz yapacaktık. Arkadaşları kaleye çağırmış. 2 minarenin arasında atladığı sırada fotoğrafı olsun istemiş. Kızlarım izledikçe çığlık atıyorlarda, şimdi içlerine kapandılar.”

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, aileye psikolojik desteğin yanı sıra çocukların servis ücretlerini karşılayacakları sözünü verdi. Ekinci, olay yerindeki güvenlik önlemleri ihmali iddiasıyla ilgili ise kurul kararları olmadan değişiklik yapılamadığını söyledi.

''O YORUMLARIN HEPSİNE CEVAP YAZDIM''

Sağlık lisesi mezunu 19 yaşındaki A. Dağ, sosyal medyadaki yorumlar sonrası kardeşleri ve kendisinin içlerine kapandıklarını anlattı: “Taziyenin ikinci günü babamın düştüğü yere gittim. Kaleye çıkmadım ama o düşme anının videosu aklıma geldiğinde bittim, ben de atlamak istedim. Oraya gelen kuzenim sayesinde vazgeçtim. Babamın görüntüleriyle gırgır geçtiler. Düşüncesiz insanların yorumlarına tek tek bakıp mesaj attım. ‘Neden böyle yapıyorsunuz?’ dedim, hiçbirinden cevap gelmedi.”

Geçen hafta babasının öldüğü yerde düşerek yaralanan 16 yaşındaki kızı S. Dağ ise “Bir daha böyle bir şeyi yapmamak konusunda kendime söz veremiyorum. Artık uyuyamıyorum. Telefonumda fotoğrafları ve videosu duruyor. Çok izledim ama artık bakamıyorum” dedi.

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Urfa KalesiHalil DağSosyal MedyaGündem
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