Kalbindeki deliği 31 yıl sonra öğrendi

ANTALYA'DA, bir ilkokulda psikolojik danışman olarak görev yapan Hasan Köroğlu, geçen haziran ayında kalbindeki çarpıntı nedeniyle doktora gitti. Yapılan muayenede kalbinde 32 mm çapında delik tespit edildi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan muayene sonrasında hastaya, kalbindeki deliğin ameliyatla kapatılacağını söyledi. Tetkikler sonrasında ameliyata alınan Hasan Köroğlu'nun 31 yıl boyunca habersiz yaşadığı kalbindeki delik kapatıldı. Ameliyattan 3 gün sonra taburcu edilen Hasan Köroğlu, normal hayatına döndü.

Kalp hastası olduğunu öğrenince şaşırdığını aktaran Hasan Köroğlu, tedirgin olduğunu belirtti. Tedavisi için doktor arayışına girdiği sırada Prof. Dr. Hüseyin Okutan'la yolunun kesiştiğini kaydeden Hasan Köroğlu, "Doktorum en geç 3 günde taburcu olabileceğimi, 1-2 hafta içerisinde normal hayatıma dönebileceğimi söyledi. Ameliyattan sonra da süreç söylediği şekilde işledi. 3 günde taburcu oldum. 1 hafta sonra da araba kullanabilecek hale geldim. Şu anda hiçbir sıkıntım yok, rahatça gezebiliyorum" dedi.

'BAZEN 40 YAŞINA KADAR BİLE GİZLİ KALABİLİYOR'

Prof. Dr. Hüseyin Okutan, doğuştan kalp hastalıklarının bazen teşhis edilmeden 30'lu 40'lı yaşlara kadar gizli kalabildiğini söyledi. Bunlar içerisinde de en sık 'atriyal septal defekt' (ASD) denilen, kalp kulakçıkları arasında deliğin kapanmaması ile karşılaştıklarını anlatan Prof. Dr. Okutan, şunları söyledi: "Hastamızın bu yaşına kadar hiç şikayeti olmamış. Fakat normal bir muayenede kalp kulakçıkları arasındaki duvarın gelişmediği, büyük bir delik olduğu tespit edilmiş. Açık kalp ameliyatı gerekiyordu ancak biz koltuk altından 6-7 santimlik bir kesiden, hiç kemik kesmeden, kaburgalarının arasından girdik. Kendi kalp zarıyla deliği kapattık. Bu günümüzde oldukça yaygınlaşan, hastanın hemen mobilize olabildiği, günlük hayatına da hızlıca geri dönebildiği bir ameliyat tekniği. Ameliyat esnasında boyun ve kasık damarları kullanılarak, sadece kaburgalarının arasından kalbe ulaşılarak bu delik kapatıldı. Aynı yöntemle yine kalp kapağı ameliyatları da yapılıyor. Hastanın günlük yaşamına dönmesi sadece birkaç günü buluyor."