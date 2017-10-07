Kalbi kardeş acısına dayanamadı

ŞIRNAK'IN Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken kalp krizi nedeniyle yaklaşık 5 ay önce hayatını kaybeden er Alaattin Yirmibeş'in Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan kız kardeşi de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesine bağlı Saray köyü Kölemen Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Serpil Yirmibeş Taşçı'ya (22), eşinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahele etti.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan ilk incelemelere göre kalp krizinden öldüğü kaydedilen Taşçı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Taşçı'nın, yaklaşık bir ay önce Harun Taşçı ile dünya evine girdiği öğrenildi.

172. Zırhlı Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan er Alaattin Yirmibeş, 14 Mayıs 2017 Pazar günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.