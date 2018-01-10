Kahyalar'da imar krizi 

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Gazipaşa Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Av. İsmet Tok, kararı sosyal medyadaki hesabından şu şekilde duyurdu: "Gazipaşa Kahyalar Mahallesi 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planına yapılan itirazlar, CHP olarak bizim ret oyumuza rağmen Gazipaşa Belediye Meclisinde kabul edilmişti 1/5000 ölçekli nazım imar planına açılan davalara ilişkin hukuki süreç devam ettiği gerekçesi ile Büyükşehir Belediye Meclisince Gazipaşa Belediyesi’ne geri gönderilmesine karar verildi."

REDDEDİLEMEDİ, İADE EDİLDİ

Planın şehircilik ilkelerine, belde ihtiyaçlarına ve kamu yararına uygun olmadığını belirten Bilirkişi Raporu'nu ardından, Büyükşehir Meclisi'nin de hukuki süreç devam ettiği gerekçesi ile planı reddetmesi, gözlerin bir anda konuyla ilgili ısrarcı tutum sergileyen Belediye Başkanı Adil Çelik'e çevrilmesine neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Çelik, "Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiğimiz Kahyalar'daki 1/1000'lik revizyon imar planında itirazların değerlendirmesi vardı. Mahkeme açıldığı için Büyükşehir Belediyesi'nde mahkemelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini belirtti. Planı, reddetmediler ancak belediyemize geri iade edildi. Bu süreçte mahkemeyi bekleyeceğiz. Mahkeme bitiminde eğer biz haklı çıkarsak, Büyükşehir meclisi itirazları reddedecek ve biz yolumuza devam edeceğiz. Eğer Mahkeme bizi haksız bulursa, yeni bir plan yapacağız. Mahkemede bir kaç kişiyi haklı bulursa o kişilerin olduğu noktalarda değişiklik yapacağız" dedi.

MECLİSTE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

2017 Eylül ayı Gazipaşa Belediye Meclisi'nde gündeme getirilen Kahyalar ilave revizyon uygulama imar planı askı itirazlarının görüşülmesi sırasında zaman zaman tansiyon yükselmiş, hararetli tartışmalar yaşanmıştı. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Av. İsmet Tok, "42 itirazın paftasını görmeden hangisine 'Evet' hangisine 'Hayır' diyeceğiz. Bana göre eğer bir kişinin konut alanı yol içerisine kaldıysa bunu kurtarma yollarına gitmek gerekiyor. 'Yok efendim benim buradan yol geçmesin. Falan yerden geçsin' şeklinde bir durum varsa haliyle dilekçelerin kabul edilmesi gerekiyor" şeklinde itirazını belirtmişti. Bu yolun her ne şartla olursa olsun yapılması gerektiğine değinen Belediye Başkanı Adil Çelik ise, "Biz tüm itirazların reddini istiyoruz. Burada bazı sorunların 18 yapılarak çözülmesini, bazı sorunların zaten çözülemeyeceğini ve bazı isteklerin zaten mantıklı olmadığını düşündüğümüz için komisyon olarak tamamının reddinin yani komisyondan geldiği gibi oylayacağız. Biz burada planı geri döndürmeyeceğiz. 18 ile çözebildiklerimizi çözeceğiz. Bu yol bizim için çok önemli. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurmazsa geriye dönük yapılanlar bizi bağlamıyor" şeklinde konuşarak kararlı tutumunu sürdürmüştü.

KAMU YARARINA DEĞİL

Antalya 3. İdare Mahkemesi de, hak sahipleri tarafından açılan dava üzerine söz konusu imar planı ile ayrıntılı ve gerekçeli bilirkişi raporu istedi. Bunun üzerine Bilirkişi Heyeti, davaya konu olan taşınmazın mahallinde yaptığı keşif ve inceleme sonucu hazırladığı raporu, 17 Ağustos 2017 tarihinde mahkemenin tetkikine sundu. Bilirkişi Heyeti tarafından hazırlanan raporda, "Bulunduğu bölge içerisindeki konumu itibarıyla dava konusu olan ve davaya konu taşınmazı ikiye bölen 25 metrelik yolun planlanmasının zorunlu olmadığı, söz konusu yolun alan kullanım bütünlüğünü bozduğu ve uygulamada getireceği zorluklarla birlikte planının sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediği, havalimanı özel güvenlik bölgesi içerisinden geçen kamusal bir yolun olumlu bir planlama kararı olmadığı, dolayısıyla bu açıdan dava konusu imar planın planlama tekniklerine, belde ihtiyaçlarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı ortak görüş ve kanaatine varılmıştır. İş bu rapor tarafımızdan tanzim edilmiş olup Yüksek Mahkemenize sunulmuştur" denildi.