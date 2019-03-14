Kahreden haber! Görevde oğlunun ölüm haberini aldı

Uşak'ta 3 motosikletin çarpışması sonucu bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi, 2 lise öğrencisi yaralandı

Kahreden haber! Görevde oğlunun ölüm haberini aldı
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ALINAN bilgiye göre, Uşak Lisesi 11. sınıf öğrencisi Enes Kıtır'ın  (18) kullandığı 64 EK 033 plakalı motosiklet ile aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi  U.D. (17) idaresindeki 64 AAB 371 plakalı motosiklet, Uşak-İzmir kara yolu Desan  Sitesi mevkisindeki yan yolda karşı yönden gelen Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği Mesleki Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi N.B.T'nin  (17) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kıtır'ın yaşamını  yitirdiğini belirledi.
 
Yakındaki hastanelerde tedavi altına alınan sürücülerden N.B.T'nin  sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 
 
Oğlunun öldüğünü kaza yerinde öğrendi
 
Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürü'nün makam şoförü olarak görev yapan  polis memuru Fatih Kıtır, görevli gittiği kaza yerinde oğlunun ölüm haberini  aldı.
 
Gözyaşlarına boğulan trafik polisini, mesai arkadaşları teselli etmeye  çalıştı.
 
Kıtır'ın, motosikletini okula gidip gelmek için bir ay önce satın  aldığı öğrenildi.
 

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