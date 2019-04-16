Kağıt ve dolardaki artış bir gazeteyi daha vurdu! Yüzde 33 zam yaptılar

EVRENSEL gazetesi, artan maliyetler nedeniyle gazetenin fiyatına zam yaptı. Gazete bugünden itibaren 2 TL'ye satılacak.

Evrensel, dört ay öncesinde kur ve kağıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sayfa sayısını 12'ye düşürmüş ve satış fiyatında bir değişiklik yapmamıştı. Gazeteden yapılan açıklamada, yeni maliyetler nedeniyle fiyat artışının zorunlu kılındığı belirtilerek, "Evrensel, bugünden itibaren 2 lira." denildi. Böylece daha önce 1,5 TL'ye satılan gazeteye yüzde 33 zam gelmiş oldu.

Evrensel gazetesinden konu ilgili yapılan açıklama şöyle:

"TÜM BU NEDENLER FİYAT ARTIŞINI ZORUNLU KILDI"

"Dört ay önce, gerek kur farkındaki hareketliliğe bağlı olarak kağıt fiyatlarındaki artış, gerekse diğer maliyet unsurlarıyla birlikte yaşadığımız mali kuşatma nedeniyle Evrensel'in artık 12 sayfa çıkacağını duyurmuştuk. Fiyat artırmak yerine, bir nefes alma arayışı olarak başvurduğumuz bu yöntem, yeni maliyet unsurları da eklenince ne yazık ki yeterli olmadı. Artık tek dağıtım şirketi kalması ve onun zorunlu sonucu, öncesiyle kıyaslandığında, gazetenin okura ulaşma sürecindeki maliyetler ciddi düzeyde artırdı. Buna Türkiye'de gerçekleri yazmakta ısrar etmenin bir maliyeti olarak önümüzde konulan para cezalarını da eklemek gerekiyor. Tüm bu nedenler, bir fiyat artışını zorunlu kıldı. Evrensel, bugünden itibaren 2 lira.

"DESTEĞE FAZLASIYLA İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Yayım hayatına başladığımız 7 Haziran 1995'ten itibaren, okurlarımızın desteği, karşılaştığımız zorlukları aşmanın temel dayanağı oldu. Bugün bu desteğe fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Basılı Evrensel'e sahip çıkmanın yanında, internet sitemizden kolaylıkla yapılabilen 'e-gazete' aboneliği de, bize destekleriniz açısından önemli. Bu tür açıklamalara gerek kalmayacak bir gelecek umuduyla, okurlarımıza saygı ve sevgiyle..."