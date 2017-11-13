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Kafası demir korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki Hazal'ı itfaiye kurtardı

Evin penceresinden dışarıyı izleyen 3 yaşındaki Hazal Akbaş'ın kafası pencerenin önündeki demir korkuluklara sıkıştı

Kafası demir korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki Hazal'ı itfaiye kurtardı

Evin penceresinden dışarıyı izleyen 3 yaşındaki Hazal Akbaş'ın kafası pencerenin önündeki demir korkuluklara sıkıştı

13 Kasım 2017 Pazartesi 14:57
Kafası demir korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki Hazal'ı itfaiye kurtardı
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BAĞCILAR'DA kafası pencerenin demir korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA'nın haberine göre olay, Bağcılar Yenimahalle'de  bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Evin penceresinden dışarıyı izleyen 3 yaşındaki Hazal Akbaş'ın kafası pencerenin önündeki demir korkuluklara sıkıştı. Can havliyle bağıran Hazal'ın yanına gelen anne ve babası, başı demirlerin arasında kalan çocuklarını buradan kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine, anne ve baba durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek minik Hazal'ı kurtardı. Minik Hazal'ın, can havliyle bağırma anları ve çevredekilerin kurtarma çabaları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

"TEL ÖRGÜ YAPTIRACAĞIZ"

Hazal'ın babası Cengiz Akbaş, olay sırasında eşiyle birlikte içeride olduklarını, kurtarma çabaları yetersiz kalınca duruma itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini anlattı. Akbaş, aynı sorunu yaşamamak için pencerelerin önüne tel örgü taktıracaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulDemir Korkuluk3 Yaşındaki Hazal
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