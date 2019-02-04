Kafaları karıştıran çekiliş! 6,9 milyarda bir ihtimal gerçek oldu

MİLLİ Piyango tarafından yapılan 30 Ocak'taki Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişlerin de 6,9 milyarda bir ihtimal gerçek oldu. Kafaları karıştıran çekilişte9-11 ve 19 rakamları aynı gün yapılan her iki çekilişte de kazanan rakamlar oldu.

Sayısal Loto'da büyük ikramiye 3, 8, 9, 11, 19 ve 44 rakamlarına çıktı. Ancak bu 6 rakamı doğru tahmin eden olmadığı için 2 milyon 340 bin liralık ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 5 bilenler ise 5 bin 528 lira kazandı. Şans Topu'nda ise 648 milyon liralık büyük ikramiye 2, 9, 11, 19, 31+11 rakamlarına isabet etti. Bu şanslı rakamları bir kişi bildi. 5 bilenler de 2 bin 592 lira aldı. Aynı gün yapılan iki ayrı çekilişin ortak şanslı rakamları 9, 11 ve 19 oldu. Uzmanlar böyle bir olasılığın 6 milyar 950 milyonda bir ihtimal olduğunu ve bunun 30 Ocak'taki çekilişte gerçekleştiğini belirtti. Umudunu Sayısal Loto ve Şans Topu'na bağlayanlar ise imkansıza yakın bu tesadüf karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

CHP'Lİ VEKİLLER MECLİS'E TAŞIMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre Milli Piyango'nun çekilişleri daha önce de tartışma yaratmış ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile CHP ZonguldakMilletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu durumu Meclis gündemine taşımıştı. Tarhan, "Milli Piyango İdaresinde şaibeli olaylar yaşanmaktadır. Milyonlarca insanın umut diyerek bel bağladığı oyunların, tamamen şeffaflık barındırması gerekir" diyerek, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını istemişti. Yavuzyılmaz ise Milli Piyango ile ilgili şu istatistikleri gündeme getirmişti:

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

– Milli Piyango çekilişlerinde tam, yarım ve çeyrek olarak basılan biletlerin yüzde 7'si tam bilet olarak dağıtıldığı halde; 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan çekilişlerin büyük ikramiyeleri, yüzde 37 oranında tam biletlere isabet etti.

– 23 Ocak 2019 Sayısal Loto Çekilişinin webtv üzerinden yayınlanan, çekiliş tarihi 01.01.1970 olarak gösterilirken, ikramiye kazanan numaralar olarak da 01, 10, 18, 29, 30 ve tekrar 10 sayısı oldu. Aynı sayıya çıkan ikramiyenin Şans Topu çekilişine ait olduğu ortaya çıktı.

– 2015 yılında yapılan çekilişlerde büyük ikramiye isabet eden 9 adet tam biletin 8'i Ankara'ya çıktı. 2016 yılında büyük ikramiye isabet eden tam biletlerin 16'sından 15'i, 2017 yılında 10 adet tam biletin 8'i ve 2018 yılında ise 15 adet tam bilet isabetinin 13'ü Ankara'dan bilet satın alanlara çıktı. Tam biletler 4 yıl boyunca üst üste yüzde 90 seviyesinde Ankara'ya isabet etti.

– 5 Ocak 2019'da ikramiye çıkan numaralar 2, 20, 29, 38, 46, 47, Sayısal Loto kolonuna işaretlendiğinde yukarıdan aşağıya doğru düz bir sütun oluşturdu. (Yalnızca 11 yerine 46 gelmiştir). Sayısal Loto'nun 1.200'e yakın çekilişinin hiçbirinde böyle bir tablo oluşmadı.