Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var
Bursa'nın İznik ilçesinde, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü Şükrü Ayan (56) yaşamını yitirdi. Ayan'ın eşi Zennur Ayan (49), oğlu Doğukan Ayan (23) ve traktör sürücüsü İbrahim Sevim ise yaralandı
GÜNCEL 20.11.2019, 21:28 20.11.2019, 21:30
Kaza, saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir yolunda meydana geldi. Yenişehir yönüne giden Şükrü Ayan (56) yönetimindeki 16 AEL 740 plakalı otomobille İbrahim Sevim'in (47), kullandığı 16 H 2475 plakalı traktör kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve traktör hurdaya döndü. Kazada, Şükrü Ayan olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Zennur Ayan (49), oğlu Doğukan Ayan (23) ve traktör sürücüsü İbrahim Sevim yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şükrü Ayan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
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