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Kadir Topbaş apar topar Bodrum’a gitti, ama eve giremedi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istifa eder etmez soluğu Bodrum’da aldı. Restorasyon çalışması olan Bodrum Kalesini gezmeye gelen Topbaş, kale kapısından geri döndü

Kadir Topbaş apar topar Bodrum’a gitti, ama eve giremedi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istifa eder etmez soluğu Bodrum’da aldı. Restorasyon çalışması olan Bodrum Kalesini gezmeye gelen Topbaş, kale kapısından geri döndü

14 Ekim 2017 Cumartesi 21:15
Kadir Topbaş apar topar Bodrum’a gitti, ama eve giremedi
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Kadir Topbaş, İstanbul’daki işlerini bitirir bitirmez eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte Bodrum’a geldi.
Bodrum’u gezen Topbaş, Bodrum Kalesini gezmek için için çarşıya indi. Kalenin kapısından içeri alınmayan Topbaş, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Kalenin restorasyon çalışmaları nedeniyle yerli ve yabancı turistlere kapatılan Kale geçici bir süre hizmet veremediği için Topbaş, kapıdan geri dönmek zorunda kaldı.
Bir müddet kale hakkında bilgi alan Topbaş, daha sonra vatandaşların şaşkın bakışları arasında çarşıdan ayrıldı.

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GenelTürkiyeKadir TopbaşMuğla
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