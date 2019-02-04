Kadir Mısıroğlu'nun skandalları bitmek bilmiyor! Sözleri olay oldu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ettiği hakaretlerle eleştirilerin ortak noktası olan Kadir Mısıroğlu, sandığa gidilmemesi durumunda, "Oylar Halk Partisi gibi dinsizlere gider" dedi. Mısıroğlu ayrıca, "Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın ben razıyım" dedi.

Kadir Mısıroğlu, sohbet adı verilen tarikat faaliyeti sırasında Türkiye'ye şeriatın tam anlamıyla gelmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Mısıroğlu, "Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın, ben razıyım. Kafir olarak ölmek başka, zulüm altında mümin olarak ölmek başka şeydir" ifadesini kullandı.

"KİM İSLAM'A YAKINSA ONA REY VERİN"

Mısıroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde bir televizyon kanalında, sokak röportajına katılan vatandaşların, AK Parti'ye yol ve köprü yaptığı için oy verdiklerini söylemelerini şu sözlerle eleştirdi:

"Demiyor ki dindar olduğu için rey verdim. Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın ben razıyım. Kafir olarak ölmek başka, zulüm altında mümin olarak ölmek başka şeydir. Onun için, İslam gelsin. Diyorlar ki, 'Batar Türkiye...' Tamam batacağını kabul etsem bile ben razıyım. Siz razı olmayın. Müslümanların, İslam'a en yakın kimi görüyorsa ona oy vermeleri vaciptir."

"HALK PARTİSİNE OY ATANLAR GİBİ DİNSİZLER"

Muhafazakar kesimin sandığa gitmemesinin ahmaklık olacağını ifade eden Mısıroğlu, şöyle konuştu:

"Müslümanlar sandığa gitmedi diyelim. Böyle düşünenler var. Bu ahmaklık olur. Sandığa rey atanların reyi ile bir hükümet teşekkül eder. Bu atılan reylerin çoğu da Halk Partisi gibi dinsizlerin olduğu için onlar iktidar olur. Bu mu daha iyi, yoksa biraz İslam'a meyil edeni tutup da neticeye bir adım daha yaklaşmak mı iyi?"