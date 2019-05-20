Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü? Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Müslümanlar için en mübarek gecelerden birisi olan Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde idrak edilir. Peki, bu sene Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü? Kadir Gecesi ne zaman?
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KADİR Gecesi Ramazan ayının 27. gecesidir. 2019 Yılı Kadir gecesi 31 Mayıs Cuma gecesi idrak edilecek.

KANDİL GECELERİNE ÖZEL BİR NAMAZ VAR MIDIR?
Hz. Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini talep etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde de oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.); “Şabanın ortasında yani berat gecesinde ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle! ‘ der.” buyurmuştur.

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