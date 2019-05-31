Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek! Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir?

BU gece tüm İslam alemi ve Müslümanlar için en önemli gecelerden birisi. Kadir Gecesi'nde bol bol dua ve ibadet etmek etmek gerekiyor. Peki, bu gecenin anlam ve önemi nedir? Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir?

KADİR GECESİ BU GECE İDRAK EDİLECEK

Kadir gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesidir. 2019 Yılı Kadir gecesi 31 Mayıs Cuma gecesi idrak edilecek.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirilmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

KANDİL GECELERİNE ÖZEL BİR NAMAZ VAR MIDIR?

Hz. Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini talep etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde de oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.); “Şabanın ortasında yani berat gecesinde ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle! ‘ der.” buyurmuştur.

KADİR GECESİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

* Tefekkürde bulunulmalı

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli