KISA bir süre önce açılışı yapılan Türkiye Kadın Hakları Derneği Alanya Şubesi’nin Başkanı Gaye Coşkun ve Başkan Yardımcısı Avukat Halime Şenli, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Coşkun, “ALTİD yönetimine dernek açılış sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduk. Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi verdik” dedi. Ziyaretle ve çalışmalar hakkında memnuniyetini dile getiren ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ise “Yaşam özgürlüğünün kısıtlanması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsiyet fark etmeksizin taciz ve tecavüzlerin yoğunluğu suç oranları bakımından maalesef gelişmiş ülkelerin çok üzerinde kalmaktayız. Bu kapsamda mücadele veren Sayın Gaye Coşkun ve Avukat Halime Şenli başta olmak üzere mücadeleci, mağduru suçlularla baş başa bırakmayan, Devletimizin yanında olumsuzluklarla mücadele eden ve özel yaşamlarından taviz vererek bu işlere mesai ayıran tüm kadınlarımıza şükran borçluyuz” dedi.