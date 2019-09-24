Kadınlardan ALTSO’ya teşekkür belgesi

ODA başkanlarının ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel’in de yer aldığı toplantıda kısa bir konuşma yapan AGC başkan yardımcısı Taşpınar, “Güzel bir kaynaşma toplantısı oldu. Dernek Başkanımız Gaye hanıma bu güzel organizasyon için teşekkür ederim. ALTSO olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerinin yanında yer alıyoruz. Başkanımız Mehmet Şahin de kadınlarımızın toplumda yer bulması adına önemli çalışmalar yapıyor. Bir önceki dönem de yönetim kuruluna Banu Okan Kavukçu hanımefendiyi alarak bir ilke imza atmıştı. Bu dönem de şahsımı başkan yardımcısı olarak görevlendirerek Odamız tarihinde bir ilke daha imza attı. Gelecekte kadınlarımızı yönetimlerde daha fazla Yer alması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Toplantıda, odamızın Kadın Hakları Derneği’ne verdiği desteklerden dolayı Başkan Gaye Çoşkun tarafından, Başkan Yardımcımzı Taşpınar’a bir de teşekkür belgesi takdim edildi. AGC Başkanı Gaye Coşkun, teşekkür belgesi takdim ederken yaptığı konuşmada Taşpınar’ın nezdinde Başkanımız Mehmet Şahin ve tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etti.