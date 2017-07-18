Kadınlar Plajı'nda saat değişikliği

GEÇTİĞİMİZ hafta hizmete açılan Aysultan Kadınlar Plajı'nın ücretsiz servis saatleri gelen talepler üzerine yeniden belirlendi. Yapılan yeni düzenlemeyle, servisler 2 saatte bir belirlenen duraklara gelerek hem 25 Metreli Yol, hem de Atatürk Caddesi üzerinden seyredecek. Servisler daha sonra Kestel Kavşağı'ndan içeriye girerek Mahmutlar Barbaros Caddesi'nden devam edip, sahil yolundan Aysultan Kadınlar Plajı'na ulaşacak.
Yeni servis saatleri ve güzergahlar ise şöyle:
OTOGAR DÖNÜŞ GİDİŞ YOLU
08:00 10:00 25 M.YOL
09:00 11:00 SAHİL
10:00 12:00 25 M.YOL
11:00 13:00 SAHİL
12:00 14:00 25 M.YOL
13:00 15:00 SAHİL
14:00 16:00 25 M.YOL
15:00 17:00 SAHİL
16:00 18:00 25 M.YOL
17:00 19:00 SAHİL
18:00 20:00 25 M.YOL
19:00 20:30 SAHİL
1 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ
OTOGAR DÖNÜŞ YOLU
08:00 10:00 25 M.YOL
14:00 16:00 25 M.YOL
2 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ
OTOGAR DÖNÜŞ YOLU
09:00 11:00 SAHİL
13:00 15:00 SAHİL
17:00 19:00 SAHİL
3 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ
OTOGAR DÖNÜŞ YOLU
10:00 12:00 25 M.YOL
16:00 18:00 25 M.YOL
4 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ
OTOGAR DÖNÜŞ YOLU
11:00 13:00 SAHİL
15:00 17:00 SAHİL
19:00 20:30 SAHİL
5 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ
OTOGAR DÖNÜŞ YOLU
12:00 14:00 25 M.YOL
18:00 20:00 25 M.YOL
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İyi Seyirler.
Plaja giden parasini versin gitsin kardrsim orada senzlok semsiyeye de ucret alinmiyormu yoksa kime hizmet ediliyor cemaat felanmi
Bu ne israf bu ne masraf ne icin oy icinmi plaja gidecek olan parasini versin gitsin diger plajlara gidenlerde ucretsiz yapin o halde yazik ne gunlere kaldik
Neden ücretsiz acaba ?
bu incekuma plaja gidip otobus parasi verene haksizlik degilmi kimin parasini kime harciyorsunuz
Senzlok semsiye ucreti ne kadar acaba
Bu servisler ücretsizmi kimler gidiyor eger ucretsiz ise diger para odeyerek kendi imkanlariyla gidene haksizlik degilmi oradaki hizmetlerde ucretsizmi?
Neden ücretsiz
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