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Kadınlar Plajı'nda saat değişikliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya'ya kazandırılan Aysultan Kadınlar Plajı'nın servis saatleri yeniden belirlendi

Kadınlar Plajı'nda saat değişikliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya'ya kazandırılan Aysultan Kadınlar Plajı'nın servis saatleri yeniden belirlendi

18 Temmuz 2017 Salı 00:21
Kadınlar Plajı'nda saat değişikliği
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GEÇTİĞİMİZ hafta hizmete açılan Aysultan Kadınlar Plajı'nın ücretsiz servis saatleri gelen talepler üzerine yeniden belirlendi. Yapılan yeni düzenlemeyle, servisler 2 saatte bir belirlenen duraklara gelerek hem 25 Metreli Yol, hem de Atatürk Caddesi üzerinden seyredecek. Servisler daha sonra Kestel Kavşağı'ndan içeriye girerek Mahmutlar Barbaros Caddesi'nden devam edip, sahil yolundan Aysultan Kadınlar Plajı'na ulaşacak. 
Yeni servis saatleri ve güzergahlar ise şöyle:

OTOGAR DÖNÜŞ GİDİŞ YOLU
08:00 10:00 25 M.YOL
09:00 11:00 SAHİL
10:00 12:00 25 M.YOL
11:00 13:00 SAHİL
12:00 14:00 25 M.YOL
13:00 15:00 SAHİL
14:00 16:00 25 M.YOL
15:00 17:00 SAHİL
16:00 18:00 25 M.YOL
17:00 19:00 SAHİL
18:00 20:00 25 M.YOL
19:00 20:30 SAHİL

1 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ
OTOGAR DÖNÜŞ YOLU
08:00 10:00 25 M.YOL
14:00 16:00 25 M.YOL

2 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ
OTOGAR DÖNÜŞ YOLU
09:00 11:00 SAHİL
13:00 15:00 SAHİL
17:00 19:00 SAHİL

3 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ
OTOGAR DÖNÜŞ YOLU
10:00 12:00 25 M.YOL
16:00 18:00 25 M.YOL

4 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ
OTOGAR DÖNÜŞ YOLU
11:00 13:00 SAHİL
15:00 17:00 SAHİL
19:00 20:30 SAHİL

5 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ
OTOGAR DÖNÜŞ YOLU
12:00 14:00 25 M.YOL
18:00 20:00 25 M.YOL
 

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Son Güncelleme: 18.07.2017 00:27
Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiAysultan Kadınlar PlajıAlanya
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Alanyali 2017-07-18 09:57:21

Plaja giden parasini versin gitsin kardrsim orada senzlok semsiyeye de ucret alinmiyormu yoksa kime hizmet ediliyor cemaat felanmi

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Yasin uzun 2017-07-18 09:54:11

Bu ne israf bu ne masraf ne icin oy icinmi plaja gidecek olan parasini versin gitsin diger plajlara gidenlerde ucretsiz yapin o halde yazik ne gunlere kaldik

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Hikmet yuksel 2017-07-18 09:55:51

Neden ücretsiz acaba ?
bu incekuma plaja gidip otobus parasi verene haksizlik degilmi kimin parasini kime harciyorsunuz

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Ali güler 2017-07-18 09:58:33

Senzlok semsiye ucreti ne kadar acaba

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Hilal 2017-07-18 17:21:01

Bu servisler ücretsizmi kimler gidiyor eger ucretsiz ise diger para odeyerek kendi imkanlariyla gidene haksizlik degilmi oradaki hizmetlerde ucretsizmi?

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Arzu 2017-07-18 17:23:59

Neden ücretsiz

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OSMAN OSS 2017-07-18 18:42:22

ŞERİAT COMING

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Avsallar gençlik 2017-07-18 11:27:46

Süper uygulama.alkislar Büyükşehir e.catlayin fesadinizdan.

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