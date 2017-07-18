Kadınlar Plajı'nda saat değişikliği

GEÇTİĞİMİZ hafta hizmete açılan Aysultan Kadınlar Plajı'nın ücretsiz servis saatleri gelen talepler üzerine yeniden belirlendi. Yapılan yeni düzenlemeyle, servisler 2 saatte bir belirlenen duraklara gelerek hem 25 Metreli Yol, hem de Atatürk Caddesi üzerinden seyredecek. Servisler daha sonra Kestel Kavşağı'ndan içeriye girerek Mahmutlar Barbaros Caddesi'nden devam edip, sahil yolundan Aysultan Kadınlar Plajı'na ulaşacak.

Yeni servis saatleri ve güzergahlar ise şöyle:

OTOGAR DÖNÜŞ GİDİŞ YOLU

08:00 10:00 25 M.YOL

09:00 11:00 SAHİL

10:00 12:00 25 M.YOL

11:00 13:00 SAHİL

12:00 14:00 25 M.YOL

13:00 15:00 SAHİL

14:00 16:00 25 M.YOL

15:00 17:00 SAHİL

16:00 18:00 25 M.YOL

17:00 19:00 SAHİL

18:00 20:00 25 M.YOL

19:00 20:30 SAHİL

1 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ

OTOGAR DÖNÜŞ YOLU

08:00 10:00 25 M.YOL

14:00 16:00 25 M.YOL

2 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ

OTOGAR DÖNÜŞ YOLU

09:00 11:00 SAHİL

13:00 15:00 SAHİL

17:00 19:00 SAHİL

3 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ

OTOGAR DÖNÜŞ YOLU

10:00 12:00 25 M.YOL

16:00 18:00 25 M.YOL

4 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ

OTOGAR DÖNÜŞ YOLU

11:00 13:00 SAHİL

15:00 17:00 SAHİL

19:00 20:30 SAHİL

5 NOLU ARAÇ GİDİŞ DÖNÜŞ

OTOGAR DÖNÜŞ YOLU

12:00 14:00 25 M.YOL

18:00 20:00 25 M.YOL

