'Kadınlar her yerde' 

ALANYA Kent Konseyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir etkinlik programı düzenlendi. Program Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı. Başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere Alanya protokolü ve demokratik kitle örgütleri ile odaların temsilcileri dünya kadınları için Atatürk Anıtı'nda buluştu.

'KADIN SORUNLARININ KONUŞULMADIĞI GÜNLERİN ÖZLEMİYLE'

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan günün anlam ve önemine dikkat çektiği konuşmasında "Tüm dünyada kadınların uluslararası birlik, mücadele ve Dayanışma günü olarak hayata geçen 8 Mart kadın haklarının benimsenmesi ve nasıl kazanıldığının hatırlanması bakımından özel bir gündür. Din, dil, ırk ve siyasi düşünce ne olursa olsun fark etmez kadın sorunları aynıdır. Ne mutlu bize ki bu gün burada bir çok ülke kadınlarının da katılımıyla tüm dünyada ses getirecek bir birliktelik sergiliyoruz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımız ne yazık ki hala aynı oranda eğitim, istihdam olanaklarına sahip olmamakta, yönetim mekanizmalarında siyasal yaşamda ve karar alma organlarında temsil edilmemektedir. Buna aile içinden başlayarak toplumun her alanında var olan cinsiyet ayrımcılığı ve buna yol açan politikalar neden olmaktadır. Dünyada şiddetin yoksulluğun ve eşitsizliğin artmasına neden olan sistemi sorgulamadan ve değiştirmeden sorunların ortadan kalkmayacağını biliyoruz. Kadın sorunlarının konuşulmadığı günlere özlemle en derin sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

'KUTLAMA DEĞİL ANMA GÜNÜDÜR'

Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ümran Aykut yapmış olduğu konuşmasında "Bugün umudu kuşanan kadınlar olarak direniş olup tüm dünyada olduğu gibi talep ve itirazlarımızı hep birlikte haykırarak erkek egemenliği, şiddet, taciz, tecavüz ve eşitsiz çalışma koşulları son bulsun demek için toplandık. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü aslında bir kutlama değil tarihi acı bir olaya dayanan bir anma ve kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gündür. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın eşitsizliğin kaldırılması ve kadınların ekonomik toplumsal kültürel ve siyasal yaşamda hak ettiği yeri edinmesi çağdaş Türkiye özleminin gerçekleştirilmesinin ön koşuludur. Kadın Hakları mücadelesinde yaşamını kaybetmiş bütün dünya kadınlarını saygıyla anıyoruz" şeklinde konuştu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de kürsüde yerini alarak kadınların gününü kutladı ve toplumsal farkındalığın artmasına yönelik dileklerini sundu.

'YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI'

Resmi kurum ve kuruluşların, derneklerin ve odaların kadın temsilcileri teker teker kürsüde yerlerini alarak kadıbların taleplerini her birlikte yükselttiler. Konuşmalara "Kadınlar devrimcidir, kadını özgürleştiren Atatürk'tür, üreten biziz yöneten de biz olacağız, özgür kadın özgür toplum, kadın insanlığın 797 kanatlarıdır, kadınlar yönetimlere, yaşasın kadın dayanışması, bedenimiz bizimdir" sloganları damga vurdu.

'ŞİDDETE KARŞI BİR FIRÇA DARBESİ DE SEN AT'

Yapılan konuşmaların ardından 'Şiddete karşı bir fırça darbesi de sen at' şiarıyla kadınlar hazırlanan platformda resimlerini çizdiler, dilek ağacına dünya kadınları adına dileklerini astılar.