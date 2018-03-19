Kadının kafasına silah dayadı: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl…

Jandarma, kadının şikâyeti üzerine E.Ö.'yü yakalayaarak, gözaltına alırken, şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 fişek ve 7 mermi ele geçirildi. E.Ö., jandarmada ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

OLAY, Kırklarel i'ne bağlı Çekmeköy'de meydana geldi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na başvuran S.A., komşusu E.Ö.'nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl " diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, şikâyette bulundu.

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