Kadın yolcunun çileden çıkardığı şoför, otobüsü durdurup indi!

KADIN yolcunun çileden çıkardığı şoför, otobüsü terk etti.
YOLCULUK BOYUNCA SÖYLENDİ
Bolu'da, özel halk otobüsü şoförü, yolculuk boyunca otobüsün durağa geç gelmesinden şikayet eden kadın yolcuya tepki olarak aracı durdurup aşağı indi. Bir süre hava alan şoför, birkaç dakika sonra tekrar otobüse binerek yolculuğuna devam etti.
KADIN YOLCU İLE ŞOFÖR ARASINDAKİ DİYALOG KAMERADA
Kadın yolcu ile otobüs şoförü arasında geçen diyaloglar ise aracın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Sürücü ile kadın yolcu arasında geçen diyalogda, neden geç kalındığını soran yolcuya, sürücü yollardaki bakım çalışmasından dolayı güzergah değiştirmek zorunda kaldığını söylüyor.
KADININ SÖYLENMESİNDEN BIKAN ŞOFÖR OTOBÜSTEN İNDİ
Şoförün açıklamasından ikna olmayan kadın yolcunun, 40 dakikadır durakta beklediğini söylemesi üzerine otobüs şoförü tepki amacıyla otobüsü yol kenarında durdurarak inerken, "Madem o kadar biliyorsunuz buyurun siz kullanın" dediği de güvenlik kameralarına yansıdı.
Bir süre araç dışında bekleyen sürücü daha sonra otobüse binerek yolculuğa devam etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.