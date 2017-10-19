Kadın yolcunun çileden çıkardığı şoför, otobüsü durdurup indi!

KADIN yolcunun çileden çıkardığı şoför, otobüsü terk etti.

YOLCULUK BOYUNCA SÖYLENDİ

Bolu'da, özel halk otobüsü şoförü, yolculuk boyunca otobüsün durağa geç gelmesinden şikayet eden kadın yolcuya tepki olarak aracı durdurup aşağı indi. Bir süre hava alan şoför, birkaç dakika sonra tekrar otobüse binerek yolculuğuna devam etti.

KADIN YOLCU İLE ŞOFÖR ARASINDAKİ DİYALOG KAMERADA

Kadın yolcu ile otobüs şoförü arasında geçen diyaloglar ise aracın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Sürücü ile kadın yolcu arasında geçen diyalogda, neden geç kalındığını soran yolcuya, sürücü yollardaki bakım çalışmasından dolayı güzergah değiştirmek zorunda kaldığını söylüyor.

KADININ SÖYLENMESİNDEN BIKAN ŞOFÖR OTOBÜSTEN İNDİ

Şoförün açıklamasından ikna olmayan kadın yolcunun, 40 dakikadır durakta beklediğini söylemesi üzerine otobüs şoförü tepki amacıyla otobüsü yol kenarında durdurarak inerken, "Madem o kadar biliyorsunuz buyurun siz kullanın" dediği de güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir süre araç dışında bekleyen sürücü daha sonra otobüse binerek yolculuğa devam etti.