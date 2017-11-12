Kadın paraşütçünün yüksek gerilim hattında ölüm kalım savaşı

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 2 saat boyunca yüksek gerilim hattında mahsur kalan genç kadınını kurtarmak için seferber oldu. Elektrik akımının kesilmesiyle birlikte itfaiye merdiveniyle genç kadına ulaşan ekipler, paraşütün iplerini kesti. İtfaiye sepetiyle aşağı indirilen genç kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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