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Kadın paraşütçünün yüksek gerilim hattında ölüm kalım savaşı

Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara yakalanan genç kadın, yüksek gerilim hattına takıldı. 2 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kadın paraşütçünün yüksek gerilim hattında ölüm kalım savaşı

Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara yakalanan genç kadın, yüksek gerilim hattına takıldı. 2 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

12 Kasım 2017 Pazar 11:46
Kadın paraşütçünün yüksek gerilim hattında ölüm kalım savaşı
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KAHRAMANMARAŞ'TA yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara yakalanan genç kadın, yüksek gerilim hattına takıldı. Yüksek gerilim hattında 2 saat ölüm kalım savaşı veren kadın paraşütçü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TERS RÜZGARA YAKALANDI

Olay,  Pazarcık ilçesine bağlı  Narlı Mahallesi Akçakoyunlu mevkisinde meydana geldi.  Narlı Mahallesi'nde havalanan 22 yaşındaki Nurcan Kaya, kullandığı yamaç paraşütü ile Akçakoyunlu Mahallesi'nde inişe geçti. Çimento fabrikasının çevresinde yer alan boş alana inmek istediği sırada ters rüzgara yakalanan genç kadın, bölgeden geçen yüksek gerilim hattına takıldı. İlk şoku atlatan genç kadın, elektrik akımına kapılmadığını fark etmesiyle arkadaşlarından yardım istedi.

PARAŞÜTÜN İPLERİNİ KESEREK KURTARDILAR

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekipleri, 2 saat boyunca yüksek gerilim hattında mahsur kalan genç kadınını kurtarmak için seferber oldu. Elektrik akımının kesilmesiyle birlikte itfaiye merdiveniyle genç kadına ulaşan ekipler, paraşütün iplerini kesti.  İtfaiye sepetiyle aşağı indirilen genç kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

BİRBİRLERİNE SARILARAK KUTLADILAR

Yaşadığı kazayı yaralanmadan atlatan genç kadının arkadaşları, kurtuluşu birbirlerine sarılarak kutladılar.

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NarlıKahramanmaraş3. Sayfa
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