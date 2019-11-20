Kadın öğretmene saldıran kadın yakalandı!

OLAY, 12 Kasım'da akşam saatlerinde meydana geldi. Bir okulda öğretmenlik yapan kadın Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı. Aynı kadın olaya tepki gösterin bir kişiyle de kavga etti. Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı yakaladı. Ekipler, Berrak K.'nın gidiş yönündeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda Berrak K.'nın birçok ulaşım aracı değiştirdiği tespit edildi.

RESSAM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis, aramalarını Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aramalarını yoğunlaştırdı. Berrak K. , Büyükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Berrak K.'nın Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

