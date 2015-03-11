Kadın öğretmenden öğrencilere şok sözler: Siz de Özgecan gibi...

TOKAT'TA Halil Rıfat Paşa Ortaokulu'nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni L.Y.İ.'nin kız öğrencilere "Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz de mübah, kötülük de mübah" dediğini ileri süren veliler şikayetçi oldu. Okul Müdürü Mahmut Demirbağ, "Biz olayı velilerimizle kendi aramızda konuştuk, öğretmen kendilerinden özür diledi" dedi.

Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Halil Rıfat Paşa Ortaokulu'nda geçen pazartesi günü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni L.Y.İ., yedinci sınıf öğrencilerinin seçmeli Kuran- ı Kerim dersine girdi. Öğretmen L.Y.İ., iddiaya göre sınıfta bulunan toplam 17 kız ve erkek öğrencinin ders sırasında kendi aralarında konuşmasına kızarak, "Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz de mubah kötülük de mubah" dedi. Ardından, Tarsus'ta öldürülen Özgecan Aslan için kentte düzenlenen eyleme katılan öğrencilere de iddiaya göre

ifadelerini kullandı.



VELİLER ŞİKAYET ETTİ





Kadın öğretmenin L.Y.İ.'nin kendilerine yönelik bu sözlerine üzülen kız öğrenciler okul dönüşü olanları ailelerine anlattı. Çocuklarının anlattıklarından şoke olan aileler ertesi gün okula giderek öğretmen L.Y.İ.'den şikayetçi oldu.

Okul Müdürü Mahmut Demirbağ ile görüşen veliler, bu konuda bilgi almak istedi. Okul Müdürü Demirbağ, bunun üzerine öğretmen L.Y.İ. ile görüştü, ardından velilere öğretmenin sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylediğini ve özür dilediğini bildirdi.



"BU ÖĞRETMEN BU OKULDA BENİM ÇOCUĞUMA DERS VEREMEZ"





Müdür Demirbağ'ın açıklamalarından tatmin olmayan velilerden Fadime G. savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "Çocuklarımızın başı açık olduğu için 'Size tecavüz mubah, siz de Özgecan gibi olacaksınız. Başınızı kapatacaksınız, açık olursanız elbette tecavüz ederler, siz bunu hak ediyorsunuz' diye hakaret etmiş. Başları açık diye söylemiş. Yani 13 yaşındaki çocuğun başı açık diye böyle hakaret ediyor, seçmeli Kuran-ı Kerim dersinde. Ben de savcılığa gidip şikayette bulundum. Bu öğretmen bu okulda benim çocuğuma ders veremez."



"GEREKLİ CEZAYI ALMASINI BİZ İSTERİZ"





Türk Eğitim- Sen Şube Başkanı Hakan Akkaya, "Bu iddialar bize de geldi, inşallah doğru değildir. Savunacak hiç bir yanı yok, gerekli cezayı almasını biz isteriz" dedi.



OKUL MÜDÜRÜ: ÖĞRETMEN ÖZÜR DİLEDİ





Bu arada Halil Rıfat Paşa Ortaokulu Müdürü Mahmut Demirağ, kendisine telefonla ulaşan muhabirlere, "Biz olayı velilerimizle kendi aramızda konuştuk, öğretmen kendilerinden özür diledi" dedi.