Kadın meclisi kadına şiddete ‘dur’ demek için toplandı

Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadına yönelik yapılan her türlü şiddete karşı ‘dur’ demek için toplandı

Kadın meclisi kadına şiddete ‘dur’ demek için toplandı
banner404

25 KASIM Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında bir araya gelen Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi, açıklama yaptı. Grup adına konuşma yapan Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Eylem Has, insan haklarının doğmakla kazanıldığına dikkat çekti. Kadınların ‘insan’ olduğunu hatırlatan Has, kadına yönelik şiddetin insan ihlali ve suç olduğunun altını çizdi. Has şöyle konuştu: “Cinsiyete dayalı şiddet; kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da üzüntü doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik, özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen, her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınların güçlenmesini, barış içinde güvenli ve sağlıklı yaşamlarını engellediği gibi toplumun psikolojisini, gelişimini ve huzurunu da derinden etkiler.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Böcek'ten ortaokul öğretmenine sürpriz
Başkan Böcek'ten ortaokul öğretmenine sürpriz
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479