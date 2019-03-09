Kadın Meclis Üyesi Adayları Dim TV Ana Haber'deydi

ALANYA’NIN yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında saat 18.00 itibariyle izleyicisi ile buluşan Ana Haber Bülteni, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde iki kadın belediye meclis üyesi adayını ağırladı. Cumhur İttifakı’nın Meclis Listesi’nde yer alan Paulina Müftüoğlu ve Melike Nazifoğlu, Dim TV ekranlarında Alper Kutay’ın sorularını yanıtladı. Yanı sıra siyaset sahnesinde kadın olmak üzerine değerlendirmelerde bulundular.

‘KUTLAMA DEĞİL ANMA GÜNÜ’

Aslen Alanyalı olan ve 2014’ten bu yana Alanya Belediye Meclis Üyesi olan Melike Nazifoğlu geçtiğimiz 5 yıllık siyasi süreci değerlendirirken “5 sene çok hızlı geçti. Çok güzel bir ekibimiz vardı. Hizmet odaklı Alanya için ortak bir paydada buluştuğumuz keyifli bir 5 yıl geçirdik. Bu süreçte hiç başlayamadığımız projelerimiz var, 5 sene değil belki de 50 sene içinde de bitirmeyi planladığımız projelerimiz de var. Hizmet odaklı bir siyasi çizgim var. Yeni dönem için de bu görevi takdir ettiler. Ben bunun için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki süreçte kadın dayanışma merkezleri kuracağız. Bu merkezler birbirimize destek olabileceğimiz bir merkez olacak. Belediye bünyesinde cinsiyet eşitliğini sağlamak adına birimler kurmak istiyoruz. Kadınlarımızın üretiminin halkla buluşabileceği alanlar ve platformlar yaratacağız. Kadınlar gününe geldiğimizde ise öncelikle 8 Mart 1857’de yaşanan talihsiz olayda hayatını kaybeden emekçi kadınlarımızı saygıyla anarak başlamak istiyorum. 8 Mart bir kutlama değil bir anma günüdür. Bundan sonraki günlerde fırsat eşitliğinin hakim kılındığı günler görmeyi ümit ediyor ve kadınlarımızın hak ettiği yere en kısa zamanda kavuşmalarını temenni ediyorum. Sözlerimi Atatürk’ün bir sözüyle bitirmek istiyorum ki, ‘İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?" ifadelerini kullandı.

‘ÖZGÜR KADIN, ÖZGÜR TOPLUM’

Seçilmesi durumunda Türkiye’de ilk yabancı uyruklu meclis üyesi olacak olan Paulina Müftüoğlu ise siyasete ilişkin değerlendirmelerini şu cümlelerle aktardı: “Katkı sunmak adına buradayım. Siyaseten çözüm üretmek ve yabancı olmam münasebetiyle iki ülke arasındaki kültürel alışverişte bir köprü olmak istiyorum. Teklif ettiler. Ben de ailemle görüştükten sonra kabul ettim. Yabancı uyruklu ilk meclis üyesi adayı olmak güzel bir duygu. Türkiye halkı beni kabul etti. Olumsuz bir tepki almadım. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Kadın girişimcilerin önünü açmamız lazım. Kadınlara fırsat vermek adına yeni projeler üretmek istiyorum. Siyasetten ziyade eğitimin her şeyin başı olduğunu düşünüyorum. Kadın veya erkek cinsiyet ayrımı yapmaksızın, herkesin kendisini eğitmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün kadınlar için Atatürk Anıtı önündeydik, çok güzeldi. Bizler de dahil olduk. Orada elimde bir döviz vardı ve üzerinde ‘Özgür kadın, özgür toplum’ yazıyordu. Ben burada da sözlerimi bu ifade ile sonlandırmak istiyorum: ‘Özgür kadın, özgür toplum.’”